FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美股业绩：德仪第三季获利和营收均优于预估，受惠于芯片需求激增
频道
专题
习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正当选为中共中央政治局常委
中共十九大
习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正当选为中共中央政治局常委
专访：中国金融改革一马当先 然化解风险还需多重改革协调推进--专家
深度分析
专访：中国金融改革一马当先 然化解风险还需多重改革协调推进--专家
焦点：中国买家对快速消费品的需求减弱--调查
中国财经
焦点：中国买家对快速消费品的需求减弱--调查
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年10月24日 / 晚上11点31分 / 更新于 12 小时前

美股业绩：德仪第三季获利和营收均优于预估，受惠于芯片需求激增

1 分钟阅读

路透10月24日 - 全球最大类比半导体厂商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)季度营收和获利优于预估，因持续受惠于汽车和工业企业对其芯片需求激增。

今年以来德仪股价已大涨32%，周二盘后下跌1.8%。

“此时此刻(股价)可能有一点疲乏。今年股价涨势已相当可观，而财报出炉前也有强劲走升，”Loop Capital分析师Betsy Van Hees表示。

在汽车厂商发展自动驾驶汽车技术的最新趋势下，德仪的感测器用于先进驾驶系统，使其大发利市。

“该公司转型成为一家自动化和工业公司，持续从中得到回报，”Van Hees表示。

第三季，德仪旗下模拟业务营收增长16%，嵌入式处理器业务营收增长17%。模拟业务是德仪最大的部门。

该公司预计，当前季度每股获利1.01-1.15美元，营收35.7-38.7亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计该公司当季每股获利1.01美元，营收36.6亿美元。

德仪称，截至9月30日的第三季，净利较上年同期的10.2亿美元增至12.9亿美元，每股获利从0.98美元升至1.26美元。

分析师平均预计每股获利1.12美元。

该公司净营收增长12%至41.2亿美元，高于分析师平均预期的39.1亿美元，且为连续第六个季度增长。(完) (编译 戴素萍/王琛；审校 陈宗琦/许娜)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below