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美股业绩：新闻集团第一季获利高于预期，受数字地产业务强劲提振
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#市场报道
2017年11月10日 / 凌晨1点08分 / 1 天前

美股业绩：新闻集团第一季获利高于预期，受数字地产业务强劲提振

1 分钟阅读

路透11月9日 - 新闻集团周四公布第一季获利好于预期，得益于严格控制支出且所有业务营收都增长。

新闻集团迅速增长的数字地产业务营收增长近20%至2.71亿美元，该业务包括REA Group Ltd。

来自数字媒体的竞争加剧，以及读者减少，导致纸媒广告下降。根据媒体研究公司Magna Intelligence，今年美国在纸媒广告方面的支出料下滑14%至约180亿美元。

主要出版商也不能免受纸媒广告销售下降的影响。纽约时报最新一季纸媒广告收入下降20.1%。芝加哥论坛报所有者Tronc Inc纸媒广告收入减少18%。

新闻集团采取了多种削减成本举措，比如在包括华尔街日报在内的道琼斯业务裁员，并提振数字地产业务，以提高利润率。

营业支出自11.6亿美元降至11.4亿美元。

新闻及资讯部门第一季营收增加1.6%，至12.4亿美元。该部门营收占整体营收比重约三分之二。

9月30日止第一季归属股东的净利6,800万美元，或每股0.12美元；上年同期分别为亏损1,500万美元，或每股0.03美元。

公司调整后每股获利0.07美元；据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估每股获利0.01美元。

公司总营收增加4.5%至20.6亿美元，超越分析师预估的19.8亿美元。(完) (编译 杜明霞/龚芳; 审校 戴素萍/王兴亚)

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