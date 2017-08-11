美股业绩：梅西百货和科尔百货销售下滑，业务复兴计划令人忧心

路透8月10日 - 美国零售巨头梅西百货(Macy's)和科尔百货(Kohl's)股价周四下挫，因这两家公司季度同店销售继续下滑，令人担忧他们业务扭转要等很久以后。

虽然同店销售下滑态势并不像人们担心的那样糟糕，但两家公司的毛利率均有下降，因他们继续依赖大幅打折和促销，网络订单递送方面的支出也有所上升。

梅西百货第二季毛利率从上年同期的40.9%降至40.3%，科尔百货则是从39.5%降至39.4%。

梅西百货对当前第三季度同店销售的预期也比较黯淡，预测下降2.5%或更多，该公司预计其在秋季仍要“大力促销”。

“我们是在激烈的、破坏性竞争的环境中经营业务，我们的客户...比以往任何时候都有更多的购物选择，”执行长Jeffrey Gennette表示。

为了提高客流量，梅西百货计划9月启动新的行销策略，之后祭出新的忠诚度计划，同时其折扣概念店Backstage将设立更多分店。

然而，梅西百货并未宣布任何将其房地产货币化的新交易，这是帮助该公司业务翻身的资金主要来源。

梅西百货和科尔百货同店销售分别下降2.5%和0.4%。研究机构Consensus Metrix查访的分析师原本预估梅西百货同店销售下降3%，科尔百货降1.5%。

Susquehanna分析师Bill Dreher称，外界普遍预计业绩可望好于预期，但百货公司销售长期下滑的持续忧虑依然未解决。

梅西百货公布经调整每股盈余(EPS)0.48美元，营收55.5亿美元。汤森路透I/B/E/S调查的分析师原预估EPS为0.46美元，营收55.2亿美元。

科尔百货EPS为1.24美元，营收41.4亿美元，两者均超预期。

梅西百货股价周四收低10.25%报20.67美元；科尔百货跌5.80%收报39.50美元。

梅西百货业绩相关图表：tmsnrt.rs/1O2dOCo