美股业绩：甲骨文对获利及云业务预估令市场失望，股价盘后下跌

路透9月14日 - 商用软件(软体)生产企业甲骨文对于当前一季的经调整获利预估基本上低于华尔街预期，并暗示公司在蓬勃成长的云业务方面成长缓慢。这一消息推动该公司股价在盘后交易中最多下跌5%。

甲骨文周四公布的第一季营收和获利均优于预期，起初曾令股价上涨，但在财测发布后转头下跌。该股今年以来涨幅约为37%。

该公司称，预期在截至11月的第二季度经调整每股盈余(EPS)介于0.64-0.68美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估EPS为0.68美元。

甲骨文虽然进入云业务市场较晚，但由于越来越多的客户放弃成本较高的软件许可模式，因此甲骨文一直致力于在云技术领域奋起直追。

但该公司目前在云技术方面受到亚马逊、Salesforce.com以及微软等市场领先企业的强大竞争。

甲骨文预计第二季度云业务总营收增长39-43%，不及公司公布的第一季增幅51.4%。

“认为甲骨文云业务营收增长减速是很自然的事情，因为基数扩大了，”Wedbush Securities分析师Steve Koenig说。

不过，甲骨文预计云服务的订单将会增长。

“我预计第二季度云服务订单将会更多，强于第一季的增速，”甲骨文联席执行长赫德在公布业绩后的电话会议上说。

甲骨文8月底表示，今年将雇逾5,000名工程师、顾问、销售和支援人员，来支持快速成长的云业务。

在截止8月31日的三个月中，云业务的总体营收增至14.7亿美元；传统软件使用许可业务的营收增至59.2亿美元。

经调整后整体营收增长约7%至92.1亿美元，优于预期的90.3亿美元。

经调整后的EPS为0.62美元，较预估高出0.02美元。

Koenig认为，业绩优于预期得益于新软件使用许可业务的表现良好，且汇率影响减小。(完) (编译 郑茵/张若琪 审校 陈宗琦)