美股业绩：美光业绩超过预期，因芯片价格继续上涨

路透9月26日 - 美光(Micron Technology)公布好于预期的季度获利，并预计当前季度业绩超过分析师预估，这家芯片制造商继续因记忆体芯片供应紧张且价格上涨而受益。

该公司股价在盘后交易中上涨4%左右。美光是纳斯达克上市股票中交投最活跃的个股。

美光周二表示，用于个人电脑和服务器的动态随机存取记忆体(DRAM)的平均售价在第四季度跳涨8%。

最近几个季度该公司还受到NAND记忆体芯片需求激增的提振。这种芯片用于在移动设备中存储音乐、照片等数据。NAND平均售价在第四季跃升5%。

“我们预期在2017年余下时间内，行业供应仍将略有不足，DRAM和NAND都是如此，”5月担任首席执行长的Sanjay Mehrotra在公布业绩后的电话会上表示。

该公司表示，当季经调整营收料为61.0-65.0亿美元，高于分析师平均预估的60.6亿美元。

美光预测该季经调整每股获利2.09-2.23美元，分析师预期为每股1.85美元。

美光的运算暨网路事业部门(CNBU)公布营收成长7%。该部门占公司第四季总营收的46%左右。

截至8月31日止的季度可归属于美光的净利为23.7亿美元，或每股1.99美元。上年同期为净损1.7亿美元，或每股亏损0.16美元。

该公司净营收跳增90.8%至61.4亿美元。

扣除一次性项目，美光每股获利2.02美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的1.83美元。(完) (编译 王颖/戴素萍 审校 龚芳/张荻)