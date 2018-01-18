美股业绩：美铝第四季获利和营收逊于预期，因巴西干旱天气影响生产

路透1月17日 - 美国铝业(Alcoa)周三称其第四季获利和营收双双逊于市场预期，因巴西干旱天气影响铝土矿生产，以及西班牙电价上涨导致费用增加。

美国铝业股价在正常交易时段收涨1.3%，盘后交易中下跌近6%。

该公司称，巴西干旱天气造成的严重缺水不仅影响铝土矿业务，还令其在该国的水电系统获利受到影响。

“由于天气原因延误以及船运方面的困难，我们的全球氧化铝业务表现不及预期，”该公司执行长Roy Harvey在与分析师的电话中称。Harvey指出，这样的业绩比公司的预期低出约5,000万美元。

因此，虽然该公司氧化铝出货量在该季增长，但生产方面的问题意味着其无法充分利用氧化铝及铝价改善的情况。

该公司在12月31日止的第四季营收增长25.1%至31.7亿美元。

美铝第四季净亏扩大至1.96亿美元，其中包括提列与美国税改相关费用2,200万美元；上年同期为净亏1.25亿美元。

美铝经调整后每股盈余为1.04美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估公司每股盈余为1.22美元，营收为32.9亿美元。

美铝预计美国税改不致对2018年获利产生重大影响，预计因实施降低退休给付3,500万美元的新计画，本季非营业收入提列约2,000万美元费用。(完) (编译 侯雪苹/龚芳; 审校 张荻)