美股业绩：耐克季度营收录得近七年来最慢增长，面临多重压力

路透9月26日 - 耐克公司(耐吉,Nike)录得近七年来最低季度营收增长，面临阿迪达斯(Adidas)愈发激烈的竞争。该公司称预计北美营收将进一步下降。

该公司股价盘后下跌3.7%，报51.71美元。

Nike面临多方面的压力，阿迪达斯在北美恢复活力、抢夺市场份额，而且十年来正式及非正式场合穿着运动装的运动休闲风潮逐渐退去。

Nike在发布业绩后的电话会议中称，某些零售商可能通过关店和暂停营业的方式应对北美销售疲软问题，这可能导致当前季度营收疲软。

该公司还表示，预计第二季营收增幅在5%以下。

Nike在8月31日为止的第一季毛利率下降1.8个百分点至43.7%，而库存增加6%，因受到促销商品销量增长推动。

北美地区营收下降3%，为10个季度以来首次下滑。

不过Nike表示，该公司寄希望于国际市场销售以实现年度营收增幅达到5%左右的目标。

大中华区营收增长9%，而欧洲、中东和非洲(EMEA)地区营收增加4%。

营收总额小幅增至90.7亿美元，Nike表示每股盈余(EPS)为0.57美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先平均预期Nike营收为90.8亿美元，EPS为0.48美元。(完) (编译 王丽鑫/徐文焰；审校 龚芳/张荻)