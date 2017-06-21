美股业绩：联邦快递季度净利优于预估，预计2018财年获利上升

* 第四季营收增长21.2%

* 预计经调整每股盈余介于13.20至14美元

路透6月20日 - 联邦快递(FedEx)季度获得优于分析师预估，该公司预期2018财年获利上升，因其在收购TNT Express中获益，而且全部业务营收上升。

联邦快递在周二美股盘后交易中微涨至210.6美元；该公司与其竞争对手联合包裹(优比速,UPS)一样，通常被外界视为美国经济状况的风向标。

联邦快递预计2018财年经调整后每股获利介于13.20至14美元，扣除按市值计价养老金调整以及整合TNT Express的支出。

联邦快递公布2017财年经调整后每股盈余为12.30美元。

该公司旗下最大业务FedEx Express营收增长6.9%至71.8亿美元。FedEx Express利用美国国内和国际船运服务机构，为市场提供快递包裹及货运服务。

“我们预计强劲的全球需求可能会推动未来两年包裹递送量和定价上升，”CFRA Research的分析师Jim Corridore说。

Corridore维持对联邦快递的“强力买入”评级，并将该股12个月目标价从240美元上调至270美元。

在截至5月31日的第四会计季度，联邦快递实现净利10.2亿美元，合每股盈余3.75美元，上年同期为净亏损7,000万美元，合每股亏损0.26美元。

该公司当季经调整后的每股盈余为4.25美元。该公司去年同期计入了与收购TNT Express相关的部分支出。

当季营收跳增21.2%至157.3亿美元。

汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预计，第四季每股盈余3.88美元，营收为155.6亿美元。(完) (编译 于春红/汪红英；审校 张荻/高琦)