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美股业绩：联邦快递季度获利上升，受惠于全球需求及包裹运量强劲
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#市场报道
December 19, 2017 / 10:59 PM / a day ago

美股业绩：联邦快递季度获利上升，受惠于全球需求及包裹运量强劲

1 分钟阅读

路透12月19日 - 包裹递运公司联邦快递(FedEx)周二公布季度净利优于预期，因全球需求强劲，以及假期购物季递运量增加；但联邦快递表示，该季业绩仍继续受6月份旗下荷兰TNT快递遭遇网络攻击的影响。

联邦快递称，该宗网络攻击事件造成第二财季经稀释的每股获利缩减0.31美元。

联邦快递将其截至2020财年为止的收购TNT相关成本从8亿美元增加至约14亿美元。联邦快递是在去年以48亿美元并购了TNT快递。

联邦快递公布季报后，股价盘后上涨0.8%。

“我们有望又一次创下假期购物季递运记录，客服水平也一直相当优异，”执行长Fred Smith在与季报一起发表的声明稿中做此表示。

Edward Jones分析师Logan Purk说，联邦快递“在业绩方面的表现明显超出预期”，但“在与TNT的整合成本以及小包裹递运服务的整体盈利能力表现平平，这些方面可能会造成一些不利影响。”

联邦快递第二财季净利为7.75亿美元，或每股2.84美元，上年同期分别为7亿美元和每股2.59美元。经一次性项目调整后的每股获利为3.18美元，优于分析师所预估的2.89美元。

联邦快递称，扣除按市值计价的养老金会计调整、以及与收购TNT有关的支出和某些法律费用后，公司预计2018财年全年获利为每股12.70-13.30美元。联邦快递在9月时给出的预估是11.05-11.85美元。

分析师原预计全年获利为每股12.45美元。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)

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