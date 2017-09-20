美股业绩：联邦快递第一财季净利同比减16%，归咎网络攻击及飓风哈维

路透9月19日 - 包裹递运公司联邦快递(FedEx)周二称，6月份旗下荷兰业务遭遇网络攻击，将公司第一财季获利削掉3亿美元，同时该公司下调了整个财年的获利预估。

该公司称，网络攻击事件导致公司获利每股减少0.79美元，是飓风哈维所致每股0.02美元损失的将近40倍。

已有一连串公司宣布因遭遇NotPetya病毒导致获利大幅下滑，联邦快递是最新一家。该病毒6月29日爆发，最先出现在乌克兰，之后在全球蔓延，受感染的运输港口、工厂和公司办公室等被迫关停。

“TNT快递遭受网络攻击，而FedEx Ground业绩结果弱于预期，导致我们的第一财季获利下降，”联邦快递财务长Alan Graf称，“我们目前正在实施计划来减轻这些事件对全年获利的影响。”

联邦快递股价在周二盘后跌逾2%。

该公司公布，截至8月31日第一财季的净利为5.96亿美元或每股盈余(EPS)2.19美元，较上年同期的7.15亿美元或每股盈余2.65美元减少逾16%。

扣除一次性项目，该公司该季每股盈余2.51美元。华尔街分析师此前预估每股盈余3.09美元。

该公司称，扣除网络攻击和飓风哈维的影响，该季每股盈余为3.32美元，高于分析师预估。

该季营业利润率从8.6%降至7.3%。

联邦快递将2018财年稀释后每股获利从12.45-13.25美元下调至11.05-11.85美元。分析师的预估为13.01美元。

该公司第一财季整体营收从上年同期的147亿美元增至153亿美元。分析师此前的预期为153.5亿美元。(完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)