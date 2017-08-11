FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 天内
美股业绩：英伟达数据中心季度营收逊于预期，但芯片搭上加密货币热潮
#半岛局势
#路透精英汇
#“通俄门”
#人民币汇改
#图片精选
频道
专题
热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商
半岛局势
热点聚焦：朝鲜工厂忙着生产“中国制造”服装并销往全球--贸易商
中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓
中国财经
中国7月工业、投资和消费均逊预期 下半年经济料稳中趋缓
焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致
深度分析
焦点：英国称退欧协商应向下一阶段迈进 内阁大臣口径一致
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
2017年8月11日 / 凌晨3点27分 / 3 天内

美股业绩：英伟达数据中心季度营收逊于预期，但芯片搭上加密货币热潮

路透新闻部

1 分钟阅读

路透8月10日 - 英伟达公布第二季度财报，备受注目的数据中心和自动驾驶业务营收均逊于预期。股价受此消息影响收低4.28%。

英伟达股价过去一年来涨了181%，是标普500指数中表现最强的成分股。

根据金融和数据分析公司FactSet，英伟达数据中心业务营收增长超过一倍至4.16亿美元，但逊于分析师预估的4.233亿美元。

FactSet称，自动驾驶业务营收劲增19.3%至1.42亿美元，但也低于分析师预期的1.462亿美元。

Bernstein分析师Stacy Rasgon说，该公司数据中心业务相对而言仍比较小，会受到少数几家客户的影响，这些客户的偏好每一季可能都会发生很大改变。

不过，获利和营收却轻松打败分析师目标，执行长黄仁勳周四表示，部分原因是其传统游戏芯片表现颇强，这些芯片也被应用在处理加密货币的交易。

该公司截止7月30日的第二季净利增长超过一倍至5.83亿美元，或每股获利0.92美元。

总体营收增加了56%至22.3亿美元，优于预估的19.6亿美元。

英伟达表示，预计第三季营收为23.5亿美元，上下浮动2%。分析师的预估为21.3亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below