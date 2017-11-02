美股业绩：苹果料假日季度营收优于市场预期，股价盘后急升逾3%

路透11月2日 - 美国消费电子巨擘苹果周四预计，假日季度营收优于市场预期，扶助缓解投资者对iPhone X生产延迟和供应受限的担忧，iPhone X将从周五开始出货。

iPhone X从10月27日开始接受预订，苹果曾表示，iPhone X需求“非常火爆”，尽管一些分析师对供应链问题表示担忧，这可能令苹果难以生产足够的iPhone X来满足需求。

苹果首席财务官梅斯特里周四向路透表示，公司对iPhone X的生产进度“很满意”，称“产量每周都在增加，这对销售最旺的季节非常非常重要。”

苹果在盘后交易中上涨3.4%，触及历史新高。

苹果预计第一季营收介乎840-870亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为841.8亿美元。

苹果表示，截至9月30日的第四季共销售4,670万部iPhone，根据财务数据和分析公司FactSet，分析师预估为4,640万部。

苹果第四季净利上升至107.1亿美元，或每股盈利2.07美元，上年同期分别为90.1亿美元或1.67美元。分析师预期苹果第四季每股盈利为1.87美元。

iPhone销售带来的营收为288.5亿美元，在总营收中的占比接近55%，苹果第四季总营收增长12.2%，至525.8亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师对苹果第四季总营收的平均预期为507亿美元。

苹果表示，中国市场营收恢复增长，达到98亿美元，上年同期为80亿美元。梅斯特里向路透表示，会计年度第四季公司在印度的营收翻番，但他未提供任何细节。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)