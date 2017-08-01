美股业绩：苹果营收预估略超市场预期，股价盘后上扬3.1%

路透8月1日 - 美国消费电子巨擘苹果周二对第四季度营收的预估略高于市场预期，扶助缓解部份投资者对苹果可能推迟今年稍晚推出iPhone 10周年纪念版的担忧。

苹果股价在盘后交易中上涨3.1%，至154.64美元。苹果今日公布，会计年度第三季iPhones销售好于预期。

根据媒体报导和分析师的分析，最新版iPhone的推出时间可能从9月推迟至10月或11月。

外界广泛预计，苹果将在新版iPhone上采用分辨率更高的OLED(有机发光二极管)显示屏，以及更好的触屏技术和无线充电，售价可能1,000美元以上。

苹果预计当前季度总营收介乎490-520亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为492.1亿美元。

根据财务数据和FactSet StreetAccount，分析师对苹果第四季度iPhone销售预估均值为4,555万部。上年同期销售4,551万部。

苹果会计年度第四季业绩通常包括新版iphone推出的首个周末销售。

苹果表示，在截至7月1日的会计年度第三季，iPhone销售增长1.6%至4,103万部，根据FactSet StreetAccount，分析师对苹果该季的iPhone销售预估均值为4,070万部。苹果在上年同期销售4,040万部iPhone。

在决定升级或更换现有手机前，许多消费者会等待新版iPhone面世，这通常会导致新版iPhone面世前的几个月，iPhone需求下降。

苹果会计年度第三季净利增至87.2亿美元，或每股盈利1.67美元，上年同期分别为78.0亿美元或1.42美元。

期内营收增长至454.1亿美元，上年同期为423.6亿美元，会计年度第三季通常是苹果业绩表现最疲弱的一季。分析师预估均值为448.9亿美元。

苹果会计年度第三季大中华地区营收下滑9.5%，至80亿美元，因消费者转用本地产较新版的智能手机。

苹果首席财务官梅斯特里向路透表示，中国销售看来回稳，之前几个季度的下滑幅度要大得多。

包括App Store，Apple Pay和iCloud在内的苹果服务业务营收跳增21.6%，至72.7亿美元，扶助提振总营收。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)