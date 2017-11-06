背景资料：两岸企业家峰会组织及历年共同倡议一览

路透南京11月6日 - 〞两岸企业家峰会〞为以两岸企业家为主体的民间最高层次经贸交流平台，2013年7月25日和7月11日分别在台北和北京正式成立。

台湾峰会系由前副总统萧万长担任理事长、前海基会董事长江丙坤担任副理事长；大陆峰会则由前国务院副总理曾培炎担任理事长、前人大常委会副委员长盛华仁担任副理事长。迄至目前为止，台湾峰会共有27位团体会员及186位个别企业会员，是近年来台湾所成立最大的社团法人。

〞两岸企业家峰会〞每年轮流在台湾和大陆举办年度峰会，共同研商两岸产业交流合作的整体策略和方向。峰会之下设有宏观经济、资讯家电、能源石化装备、金融、中小企业、生物科技与健康照护及文化创意等七个产业合作推动小组，不定期召开对接会议，并提报峰会年会作为工作成果。

以下为历年两岸企业家峰会的共同倡议:

2013年：一、加强经济形势研判，开展宏观政策对话；二、密切沟通决策部门，及时反映业界呼声；三、整合双方优势资源，共创双赢发展局面；四、扩大产业合作领域，提升产业合作水平；五、强化企业主体地位，增强两岸业者责任；六、推进双向投资项目、落实峰会各项成果；七、推动两岸峰会交流，完善峰会制度建设；八、打造两岸共同市场，促进两岸共同繁荣。

2014年：一、加强产业政策对话，共创合作双赢格局；二、构筑合作平台和通路，促进中小企业成长及创新；三、支持优先推动ECFA，促进两岸双向投资；四、推进两岸金融合作，支持经济发展；五、提供有力政策扶持，促进文创交流合作；六、着眼产业发展趋势，深化资讯产业合作；七、扩大能源石化合作，加强机械装备交流；八、促进生技医疗合作，服务两岸民众健康；九、关注青年和基层民众需求，善尽企业社会责任。

2015年：一、加强经济发展战略对接，把握机遇推动两岸企业融合发展；二、完善合作平台载体，促进中小企业成长及青年创新创业；三、拓宽合作领域和范围，促进两岸文创产业携手共进；四、落实能源石化装备产业合作成果，扩大机械装备领域交流互鉴；五、顺应新科技革命潮流，推动信息（资讯）化与工业化深度融合；六、加强生物科技与健康照护合作，增进两岸民众福祉；七、深化两岸金融合作，提升经济发展动能；八、充分发挥智库作用，为两岸经济合作建言献策。

2016年：峰会秘书处表示，为简化会议形式，未提共同倡议。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)