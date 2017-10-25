背景资料：中国十九届中央政治局常委简历

路透北京10月25日 - 中国共产党第十九届中央委员会第一次全体会议周三召开，会议选举了中央政治局委员、中央政治局常务委员会委员、中央委员会总书记。全会选举习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正为中央政治局常委，习近平并当选为中央委员会总书记和中央军事委员会主席，许其亮、张又侠为中央军事委员会副主席。

全会并批准了中央纪委第一次全体会议选举产生的书记、副书记和常务委员会委员人选，赵乐际任中央纪委书记。

中央政治局委员25名，分别是丁薛祥、习近平、王晨、王沪宁、刘鹤、许其亮、孙春兰（女）、李希、李强、李克强、李鸿忠、杨洁篪、杨晓渡、汪洋、张又侠、陈希、陈全国、陈敏尔、赵乐际、胡春华、栗战书、郭声琨、黄坤明、韩正、蔡奇。

以下为本届当选的中央政治局常委名单及简历：

**习近平**

习近平，1953年6月生，是前国务院副总理习仲勋次子，2012年起任中央委员会总书记，中共中央军事委员会主席，中华人民共和国主席，中华人民共和国中央军事委员会主席，中央国家安全委员会主席。

1975年-1979年，他在清华大学化学工程系学习。毕业后先后担任国务院办公厅、中央军委办公厅秘书，河北省正定县县委书记，福建省省长，浙江省副省长、代省长以浙江省委书记，2007年被调往上海担任市委书记。

在2007年秋举行的中共十七大上，习近平由中央委员入选由九人组成的中共中央政治局常委，并出任中央书记处书记。

2010年10月28日，全国人大常委会表决通过习近平担任中央军委副主席。

2012年起任中央委员会总书记，中共中央军事委员会主席，中华人民共和国主席，中华人民共和国中央军事委员会主席，中央国家安全委员会主席。

习近平就任总书记后提出“中国梦”和“一带一路”倡议。中国梦的核心也可以概括为“两个一百年”的目标：到2021年中国共产党成立100周年和2049年中华人民共和国成立100周年时，逐步并最终顺利实现中华民族的伟大复兴。

2017年初，习近平提出成立“雄安新区”，并将其定性为继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。

习近平在十九大报告中对新时代坚持和发展中国特色社会主义的14条基本方略进行了阐述，包括坚持党对一切工作的领导，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，必须坚持国家利益至上，实行最严格的生态环境保护制度等。

习近平的妻子彭丽媛是中国知名民族歌唱家。

**李克强**

李克强，1955年7月生，北京大学经济学院经济学专业毕业。2007-2008年起担任中央政治局常委，国务院副总理。2012年任中共中央政治局常委，国务院总理、党组书记。

他在1974年是安徽省凤阳县大庙公社东陵大队的知青，之后担任大队党支部书记，其后担任共青团中央书记处书记兼全国青联副主席等；1998年起先后担任河南省委副书记，省长及辽宁省委书记；2007年进入中央政治局常委；2012年任中国国务院总理。

李克强就任总理以来，提出《中国制造2025》，“互联网+”，把“大众创业、万众创新”打造成推动中国经济继续前行的“双引擎”之一等。他每次出访时都会推介中国装备，“高铁外交”因此成为热门词汇。

**栗战书**

栗战书，男，汉族，1950年8月生，河北平山人，高级工商管理硕士学位。现任中央政治局委员、中央书记处书记，中央办公厅主任，中央直属机关工委书记。为第十六届、十七届中央候补委员，十八届中央委员。

栗战书此前历任河北省、陕西省省委常委，农村工作领导小组办公室主任，陕西省委副书记，黑龙江省省长，贵州省委书记，中央办公厅主持常务工作的副主任，中央办公厅主任，中央直属机关工委书记，2012年起任中央政治局委员、中央书记处书记。

**汪洋**

汪洋，汉族，1955年3月生，安徽宿州人，中央党校大学学历，工学硕士学位。现任中央政治局委员，国务院副总理、党组成员。为中共第十六届中央候补委员，十七届、十八届中央委员，十七届、十八届中央政治局委员。

此前汪洋历任安徽省计委主任，安徽省委副书记、副省长，国家发展计划委员会副主任，国务院副秘书长，重庆市委书记、市人大常委会主任，2007年起任中央政治局委员，广东省委书记，国务院副总理、党组成员。

**王沪宁**

王沪宁，汉族，1955年10月生，山东莱州人，复旦大学国际政治系国际政治专业毕业，法学硕士学位，教授。现任中央政治局委员，中央政策研究室主任。为第十六届、十七届、十八届中央委员，十七届中央书记处书记，十八届中央政治局委员。

王沪宁此前历任复旦大学国际政治系教师、副教授、教授、系主任，法学院院长，1995年起任中央政策研究室政治组组长，中央政策研究室副主任、主任，中央书记处书记，2012年成为中央政治局委员。

**赵乐际**

赵乐际，汉族，1957年3月生，陕西西安人，中央党校研究生学历。现任中央政治局委员、中央书记处书记，中央组织部部长，亦为第十六届、十七届、十八届中央委员。

赵乐际此前历任青海省商业厅厅长、副省长兼省财政厅厅长、党组书记，青海省委书记、省人大常委会主任，陕西省委书记、省人大常委会主任，2012年起任中央政治局委员、中央书记处书记，中央组织部部长。

**韩正**

韩正，汉族，1954年4月生，浙江慈溪人，经济学硕士学位，高级经济师。韩正为第十六届、十七届、十八届中央委员，十八届中央政治局委员。现任中央政治局委员，上海市委书记。

韩正此前历任上海市卢湾区委副书记、区长，上海市委副书记、市长，2012年起任中央政治局委员，上海市委书记。

注：资料来源为新华网等官方媒体。（完） (整理 许菁；审校 沈燕/张喜良)