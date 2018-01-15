背景资料：中国发改委2018年批复的重大交通基建项目一览

路透北京1月15日 - 以下为中国国家发展和改革委员会2018年批复的重大交通基础设施一览：

--中国国家发改委发布关于新建南昌经景德镇至黄山铁路可行性研究报告的批复，项目估算总投资485.7亿元人民币，其中工程投资456.9亿元，动车组购置费28.8亿元，由中国铁路总公司和江西省、安徽省政府共同筹资建设。

**相关重大政策**

*--中国国家发展和改革委员会等六部委发文称，要以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点，到2020年，浅层地热能在供热（冷）领域得到有效应用，在替代民用散煤供热（冷）方面发挥积极作用，区域供热（冷）用能结构得到优化，相关政策机制和保障制度进一步完善，从而提升居民供暖清洁化水平，改善空气环境质量。

--中国国家发展和改革委员会等部委发文表示，支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，发展煤电联营，支持煤炭与煤化工企业及其他关联产业企业兼并重组，通过兼并重组推动过剩产能退出。（完）

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浏览中国国家发改委2017年批复的重大交通基建项目一览，请点选 (发稿 许菁；审校 沈燕)