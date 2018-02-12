背景资料：中国发改委2018年批复的重大交通基建项目一览

路透北京2月12日 - 以下为中国国家发展和改革委员会2018年批复的重大交通基础设施一览：

--国家发改委发布关于新建弥勒至蒙自铁路调整可行性研究报告的批复，项目由中国铁路总公司和云南省政府共同筹资建设，总投资136.2亿元人民币，资本金占85%，计116亿元。其中，铁路总公司出资55亿元，由企业自筹解决；云南省出资61亿元（含征地拆迁费用16.3亿元），使用已安排的专项建设基金和省、州财政性资金解决。

--国家发改委批复长江干线武汉至安庆段六米水深航道整治工程，项目总投资估算40.05亿元，由发改委中央预算内投资和交通部内河水运建设专项资金按1:2分摊，项目建设范围为长江干线武汉天兴洲长江大桥至安庆皖河口，全长约386.5公里。

--国家发改委发布关于长江下游芜裕河段航道整治工程可行性研究报告的批复，项目总投资估算4.73亿元，由发改委中央预算内投资和交通运输部内河水运建设专项资金按1:2分摊。

--国家发改委发布关于新建南昌经景德镇至黄山铁路可行性研究报告的批复，项目估算总投资485.7亿元，其中工程投资456.9亿元，动车组购置费28.8亿元，由中国铁路总公司和江西省、安徽省政府共同筹资建设。

**相关重大政策**

*--中国国家发展改革委发布的境外投资敏感行业目录显示，房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部，以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台等事项，被列入需要限制企业境外投资的行业，该目录将自3月1日起施行。

*--国家发改委、住房城乡建设部印发《关中平原城市群发展规划》，提出到2035年，西安国家中心城市和功能完备的城镇体系全面建成，创新型产业体系和基础设施支撑体系日趋健全，军民融合产业总收入超过1.5万亿元，建成国家创新高地。

--国家发改委发布《企业投资项目事中事后监管办法》称，项目自备案后两年内未开工建设或者未办理任何其他手续的，项目单位如果决定继续实施该项目，应当通过在线平台作出说明；如果不再继续实施，应当撤回已备案信息；该办法自2018年2月4日起实施。

--国家发改委等六部委发文称，要以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点，到2020年，浅层地热能在供热（冷）领域得到有效应用，在替代民用散煤供热（冷）方面发挥积极作用，区域供热（冷）用能结构得到优化，相关政策机制和保障制度进一步完善，从而提升居民供暖清洁化水平，改善空气环境质量。

--国家发改委等部委发文表示，支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，发展煤电联营，支持煤炭与煤化工企业及其他关联产业企业兼并重组，通过兼并重组推动过剩产能退出。（完）

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浏览中国国家发改委2017年批复的重大交通基建项目一览，请点选 (发稿 许菁；审校 沈燕)