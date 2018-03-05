背景资料：中国发改委2018年经济和社会发展计划草案报告要点摘录

路透北京3月5日 - 中国十三届全国人大一次会议周一开幕，以下为中国国家发改委公布的2018年国民经济和社会发展计划草案的报告要点摘录：

**总体思路**

把握中国经济已转向高质量发展阶段这一基本特征，加快建设现代化经济体系，建设创新引领、协同发展的产业体系，统一开放、竞争有序的市场体系，体现效率、促进公平的收入分配体系，彰显优势、协调联动的城乡区域发展体系，资源节约、环境友好的绿色发展体系，多元平衡、安全高效的全面开放体系，切实转变经济发展方式、优化经济结构、转换增长动力，打好三大攻坚战，努力跨越中国经济发展面临的关口，在质的大幅提升中实现量的有效增长。

坚持质量第一、效益优先，深化供给侧结构性改革；加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系；加快构建市场体制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制。

**主要预期目标**

—经济增长保持在合理区间：国内生产总值预期增长6.5%左右。主要考虑是中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，6.5%左右的经济增速与现阶段中国经济潜在增长率大体一致，体现了不过分追求速度、更加注重提高发展质量和效益的导向；另一方面这与十三五规划目标相衔接，6.5%左右的经济增速符合到2020年国内生产总值比2010年翻一番的目标要求，有利于稳定和引导市场预期。

—经济发展质量和效益不断提升

服务业增加值增长7.6%左右，占国内生产总值的比重达到52.2%；

消费和投资结构进一步优化，社会消费品零售总额增长10%左右，消费对经济增长贡献率稳步提高；

全要素生产率提升，科技进步贡献率达到58.5%，研究与试验发展经费投入强度达到2.16%

宏观杠杆率保持基本稳定，各类风险有序有效防控；

单位国内生产总值能耗降低3%以上，单位国内生产总值二氧化碳排放量降低3.9%，主要污染物排放量继续下降。

—就业形势总体稳定

城镇新增就业1,100万人以上，全国城镇调查失业率5.5%以内，城镇登记失业率4.5%以内。

今年首次将城镇调查失业率指标纳入预期目标，涵盖了农民工等城镇非户籍人口。

—价格总水平基本稳定

居民消费价格涨幅3%左右，与去年目标保持一致。

—国际收支保持基本平衡

促进进出口稳中向好、外商直接投资总体稳定和境外直接投资平稳有序发展。

—民生福祉继续增加

再减少农村贫困人口1,000万人以上，完成280万人左右易地扶贫搬迁建设任务；

户籍人口城镇化率提高1个百分点；

新开工城镇棚户区住房改造580万套。

**宏观经济政策取向**

财政政策、货币政策和产业政策、区域政策等要聚焦推动高质量发展，紧密围绕支持打好三大攻坚战、实现2018年经济社会发展预期目标，贯彻稳中求进工作总基调，正确处理”稳”和“进”的辩证统一关系，加强协同配合，把握好宏观调控的度，坚持在区间调控基础上加强定向调控、相机调控、精准调控，增强宏观调控的针对性、前瞻性和灵活性。

—积极的财政政策取向不变

2018年赤字率拟按2.6%安排，比去年预算低0.4个百分点；

财政赤字2.38万亿元，与去年持平；

安排地方政府专项债券1.35万亿元，比去年预算增加5,500亿元；

继续实施减税降费，预计全年再减税8,000亿元以上，加上进一步清理各种收费，将减轻企业和个人负担1万亿元以上。

严格控制一般性支出；中央对地方一般性转移支付增长10.9%，增强地方特别是中西部地区财力。

—稳健的货币政策保持中性，要松紧适度

2018年社会融资规模存量和广义货币M2预期增速均与2017年实际增速基本持平；

管好货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长、流动性合理稳定；

有效引导利率水平，改革完善跨境资本流动监管，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；

疏通货币政策传导渠道，用好差别化准备金、差异化信贷政策等工具，引导资金更多投向小微企业、三农和贫困地区；

健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，完善金融监管。

—结构性政策要发挥更大作用

产业政策要聚焦服务国家战略、弥补市场失灵，突出导向功能，在人力资本提升、知识产权保护、科技创新激励等方面加大政策支持力度，完善有利于促进产业升级的节能、环保、安全、质量等标准，推动产业迈向中高端水平；

区域政策要着力解决区域发展不平衡问题，加快建立区域协调发展新机制，引导各类要素在区域间有序流动；

强化投资对优化供给结构的关键性作用，促进有效投资特别是民间投资合理增长。

—社会政策要注重解决突出民生问题

—改革开放要取得新突破

以完善产权制度和要素市场化配置为重点，推进国企国资、垄断行业、产权保护、财税金融、社会保障等基础性关键领域改革取得新突破；

持续扩大对外开放，大幅放开市场准入，积极利用外资，有序引导规范对外投资，主动参与国际宏观经济政策沟通协调，积极推动国际经济规则调整和构建，加快形成全面开放的格局。

**2018年经济社会发展主要任务的建议**

—推动实体经济转型升级、提质增效

开展中国制造2025国际级示范区建设，加快发展创新设计等服务型制造，设立中国制造2025产业发展基金，积极推进新能源汽车、智能网联汽车加快发展。

全面落实新修订的中小企业促进法。

—大力培育新动能

推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在医疗、养老、教育、文化、交通运输、流通、物流等领域，深入推进互联网+行动，推进实施新一代人工智能规划；

加大网络提速降费力度，建设一批共享经济示范平台；

实施北斗产业园区创新发展专项计划，继续推动通用航空示范区建设；

制定出台数字经济发展纲要和促进生物经济发展的政策性文件，设立国家战略性新兴产业发展基金。

—继续推进”三去一降一补”

加大僵尸企业破产清算和重整力度，综合运用市场化法治化手段，继续化解钢铁、煤炭、煤电行业过剩产能、淘汰落后产能；

今年再压减钢铁产能3,000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨左右，淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组；

着力推进钢铁企业兼并重组，防范已化解的过剩产能复产；努力实现煤炭供需动态平衡；

研究出台推动债务有效处置的政策措施；

强化企业资产负债率和资本金约束，深入推进市场化法治化债转股，推动国有企业去杠杆取得扎实进展；

因地制宜鼓励农业转移人口等新市民在城镇购房租房；

按照三档并两档方向，调整增值税税率水平，重点降低制造业和交通运输业等行业税率，扩大对小微企业的所得税优惠范围。

—加强水利交通能源等基础设施建设

增强天然气供给保障能力和油气储备应急能力

—加快建设创新型国家，加强国家创新体系建设；加快科技创新突破；深入推进军民融合发展。

**深化基础性关键领域改革**

—持续扩大放管服改革综合成效；着力完善产权制度，推进知识产权综合管理改革试点。

—加快要素市场化配置改革

深入推进户籍制度改革及公共服务等相关配套改革；加快完善土地二级市场制度；

推动投融资体制改革全面落地，深化企业投资项目审批制度改革，推进企业投资项目承诺制改革试点；

推进公共资源交易市场化改革；开展电力现货交易和天然气配售环节改革试点，完善并有序放开油气勘查开采体制，制定石油天然气管道运营等重点领域体制机制改革实施方案；

加强政府定价成本监审。

—构建竞争公平有序的市场体系

—深化国企国资改革

完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制；

稳妥推进国有企业股权多元化和混合所有制改革，进一步推动重点领域混合所有制改革试点。

—稳妥推进财税和金融体制改革

推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革，制定收入划分改革方案；

深化预算管理制度改革，提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例；推进综合与分类相结合的个人所得税制度改革；

健全地方税体系，配合房地产税立法；

加快金融体制改革，深化利率和汇率市场化改革，建立目标利率和利率走廊机制，提高直接融资尤其是股权融资比重。

**坚决打好三大攻坚战**

—着力防范化解重大风险

加强金融风险防控，发挥好国务院金融稳定发展委员会的作用，建立健全宏观审慎管理制度和政策框架；

有效防范和处置银行不良贷款，强化对影子银行等薄弱环节的监管，稳妥推进互联网金融风险专项整治；

切实加强地方政府债务管理，积极稳妥处置存量债务，有效遏制增量，严禁各类违法违规举债、担保等行为；

加快完善国家战略物资储备体系；

建立健全风险识别和监测预警体系，完善应急处置机制，强化重大政策解读，合理引导市场行为和预期。

—扎实推进精准脱贫

—持续加大污染防治力度

强化区域联防联控和京津冀等重点区域污染防治，下大力气降低PM2.5浓度、减少重污染天数。

**乡村振兴战略**

—强化城乡融合发展顶层设计；

—全面深化农村改革；制定第二轮土地承包到期后再延长30年的具体办法；

—确保国家粮食安全；构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，建设美丽宜居乡村；新建改建农村公路20万公里，新增通硬化路建制村5,000个。

**区域协调发展**

—大力推进区域协调发展；疏解北京非首都功能为”牛鼻子”推动京津冀协同发展；以生态优先、绿色发展为引领推进长江经济带发展；积极推动粤港澳大湾区建设；深入推进以人为核心的新型城镇化。

**发挥消费和投资有效作用**

—完善促进消费的体制机制；积极壮大消费新增长点；进一步优化消费环境；聚焦重点领域优化投资结构，安排中央预算内投资5,376亿元，比上年增加300亿元；规范有序推广PPP模式，鼓励民间资本参与，利用多种运作方式盘活存量资产。

**全面开放新格局**

—积极推进一带一路建设；扎实推进贸易强国建设，鼓励高新技术、装备制造、自主品牌产品出口；积极扩大进口，下调汽车、部分日用消费品等进口关税；支持中西部和东北地区承接加工贸易转移。

—促进利用外资稳定增长和结构优化，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，有序放宽市场准入，扩大金融、电信、教育等领域对外开放，全面放开一般制造业；完善外资相关法律；赋予自贸试验区更大改革自主权；

—稳妥积极推进资本市场双向开放；

—完善全口径跨境融资宏观审慎管理；建立健全全口径外债监管体系，切实有效防范外债风险；

—引导对外投资平稳有序发展；创新投融资机制，便利人民币在贸易投资中的使用，形成人民币国际化新格局；完善对外投资备案报告，实现全口径全过程监管，加强境外投资服务保障；

—主动参与和推动经济全球化进程。

**民生**

—提高就业质量和居民收入水平，稳妥有序做好化解过剩产能过程中的职工安置工作；推动建立多层次社会保障体系；不断增强公共产品和服务供给能力；

—加快住房制度改革和长效机制建设；坚决抑制投机性需求，改革住房公积金制度，研究设立国家住宅政策性金融机构。

**生态文明**

—建立健全绿色低碳循环发展经济体系；加强生态系统保护；加快生态文明体制改革；积极推行绿色生活方式；积极应对气候变化。（完）

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