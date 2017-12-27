背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览

路透北京12月27日 - 以下为中国政府2017年实施或推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：

**经济/金融/外汇**

--中国外管局表示，近期上海继续推进合格境内有限合伙人(QDLP)试点工作，并启动了QDLP资格审核，拟在现有总额度内批准单家机构额度。

--中国工业和信息化部部长苗圩称，明年的主要预期目标是，全国规模以上工业增加值增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%，并重点坚持创新驱动发展，深入实施“中国制造2025”；发挥消费和投资有效作用，促进工业经济平稳增长。

--针对审计署提出的部分地方政府债务增长较快、有的还违规举债问题，中国财政部表示，下一步将刹住地方政府无序举债之风，遏制隐性债务增量，坚持谁举债、谁负责，坚持中央不救助原则，做到“谁家的孩子谁抱”。打消地方政府认为中央政府会买单，和金融机构认为政府会兜底的“幻觉”。

--决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议提出，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。

--中国财政部日前发布关于国有资本加大对公益性行业投入的指导意见称，鼓励中央企业对节能环保、科研以及党中央、国务院文件明确规定的其他公益性行业加大投入；综合采取安排财政资金、划拨政府资产、国有资本投资运营公司资本配置、政府投资基金、政府和社会资本合作等方式，加大对公益性行业投入。

--中国国家发改委和商务部等五部门发布《民营企业境外投资经营行为规范》提出，民营企业要加强对境外分支机构在资金调拨、融资、股权和其他权益转让、再投资及担保等方面的监督和管理，审慎开展高杠杆投资，规范境外金融衍生品投资活动。

--中国央行发布自动质押融资业务管理办法，扩大了成员机构融资空间，将开发性和政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行的自动质押融资余额上限由实收资本的2%提高至4%，全国性股份制银行由实收资本的2%提高至10%，城商行等其他金融机构由实收资本的5%提高至15%。

--中国银监会称，经国务院批准，将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则。

--中国国家主席习近平在江苏徐州市考察时强调，必须始终高度重视发展壮大实体经济，抓实体经济一定要抓好制造业，加大投入加强自主创新；国有企业要成为深化供给侧结构性改革的生力军。

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议指出，要推进央企股份制改革，引入社会资本实现股权多元化；抓紧淘汰落后产能、处置“僵尸企业”，继续推动降杠杆、减负债，促进国企效益持续增长。

--随着美联储加息，中国央行进行了逆回购和MLF操作，其中七天期和28天逆回购中标利率均上涨5个基点(bp)，分别至2.50%和2.80%,一年期MLF中标利率也上涨5bp至3.25%。央行表示，利率上调是随行就市，反映市场供求的结果，同时也是对FED加息的正常反应。

--国家主席习近平在主持中共中央政治局第二次集体学习时表示，应该审时度势、精心谋划，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析大数据发展取得的成绩和存在的问题，推动实施国家大数据战略；加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。

--中共中央政治局12月8日召开会议分析研究2018年经济工作，明确坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制，金融服务实体经济能力增强，防范风险工作取得积极成效，加快住房制度改革和长效机制建设。

--国务院印发《关于开展第四次全国经济普查的通知》，普查的主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营和服务活动、能源消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况等。普查标准时点为2018年12月31日，普查时期资料为2018年年度资料。

--中国央行行长周小川最新撰文称，坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标，实施稳健中性的货币政策，强化逆周期调节，巩固宏观杠杆率稳中趋降的良好势头，并更加重视价格型调节和传导。

--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署加快推进政务信息系统整合共享，确定推进公共资源配置领域政府信息公开的措施，年底前初步实现国务院部门40个垂直系统向各级政务部门开放共享数据。

--国务院发布意见称，要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，积极稳妥推动军工企业混合所有制改革；鼓励符合条件的军工企业上市或将军工资产注入上市公司；建立军工独立董事制度，探索建立国家特殊管理股制度。同时，充分发挥国有企业混合所有制改革试点示范带动作用，及时推广相关经验。

--中国央行和银监会已经联合下发关于规范整顿“现金贷”业务的通知。通知明确，监管部门将暂停新批设网络小额贷款公司，暂停新增批小贷公司跨省市开展业务，已经批准筹建的，暂停批准开业。

--中国国家发展改革委发布“关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见”, 鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目，不断加大基础设施领域开放力度，除国家法律法规明确禁止准入的行业和领域外，一律向民间资本开放，不得以任何名义、任何形式限制民间资本参与PPP项目。

--中国国家发展改革委发表《中国对外投资报告》称，支持企业对外投资活动，加强政策引导和体系支持，未来中国对外投资将以“一带一路”建设为重点，促进国际产能合作，推动形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络。

-- 中国国务院总理李克强表示，中国-中东欧银行联合体正式成立，国家开发银行将提供20亿等值欧元开发性金融合作贷款；中国并支持中东欧国家各类企业到中国发行熊猫债，支持双方合作项目开展人民币融资业务，支持商业性和开发性金融机构为双方合作项目融资，从而进一步拓宽融资渠道。

--中国国家发展改革委刊登《中央预算内投资计划实施综合监管暂行办法》称，依托全国投资项目在线审批监管平台和国家重大建设项目库，将所有中央预算内投资项目纳入监管范围，其中绝密级项目按国家有关规定实施监管。对每个项目计划下达、计划实施的全过程进行在线监测，实现常态化监管；虚假申报将被撤销。

--中国互联网金融协会称，近期通过互联网为个人提供小额现金贷款服务的机构快速增加，其中有的机构不具备放贷资质且存在暴力催收、收取高额利息费用等问题；相关机构应合规发展、审慎经营，不具备放贷资质的应立即停止非法放贷行为。

--中国国务院印发推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划称，用五到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络，实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用，成为全球下一代互联网发展的重要主导力量。

--中国国务院办公厅最新发布通知，决定创建“中国制造2025”国家级示范区，直辖市市辖区和副省级市、地级市均可申请创建示范区，距离相近、产业关联度高的城市可联合申请创建示范区，以加快实施“中国制造2025”，鼓励和支持地方探索实体经济尤其是制造业转型升级的新路径、新模式。

--为推动商业银行进一步提升银行账簿利率风险管理水平，中国银监会周五发布商业银行账簿利率风险管理指引（修订征求意见稿）；修订内容主要包括细化风险管理要求、规范风险计量以及强化监督检查。

--中国工业和信息化部和财政部等多部门联合发布《关于发挥民间投资作用 推进实施制造强国战略的指导意见》，对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇，支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。

--中国央行、银监会等五部委联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定了资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。

--中国国务院日前印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案，将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围，划转比例统一为企业国有股权的10%。而在方案实施过程中，不会也不允许出现大量变现国有资本的情况。

--中国财政部副部长朱光耀表示，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。同时，中方将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制，实施内外一致的银行业股权投资比例规则。

中方三年后将单个或多个外国投资者投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例放宽至51%，五年后投资比例不受限制。

--国务院金融稳定发展委员会正式成立，副总理马凯担任委员会主任，协调货币政策与金融监管相关事项。

--中国国家发改委发布企业境外投资管理办法（征求意见稿）称，拟对敏感类项目实行核准管理；对非敏感类项目，中方投资额三亿美元及以上的，投资主体需将有关信息告知发改委，而投资额三亿美元以下则不需告知。

--中国国务院常务会议决定，加快建设和发展工业互联网有利于推动实体经济转型升级，要放宽准入限制，扩大市场主体平等进入范围；通过财税政策支持，鼓励企业开展债券、股权融资和社会资金投入，促进“互联网+先进制造业”发展。

--中国发改委、住建部联合发出通知，部署从今年10月30日至11月30日在全国范围内开展商品房销售价格行为联合检查，重点查处销售商品房未明码标价、未在交易场所醒目位置明码标价，捂盘惜售，炒卖房号，操纵市场价格等行为。

--中国国家外汇管理局局长潘功胜表示，下一步要继续推进开放的新格局，实行高水平的贸易和投资自由化便利化；并将防范跨境资本流动风险，维护外汇市场稳定，维护国家的经济和金融安全。

--国家主席习近平在十九大报告中指出，要创新和完善宏观调控，发挥国家发展规划的战略导向作用，健全财政、货币、产业、区域等经济政策协调机制。加快建立现代财政制度，深化金融体制改革。

--中国央行9月30日宣布将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点；央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

--中国国务院办公厅印发《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》，到2020年，全国粮食（谷物）综合生产能力稳定在5.5亿吨以上，农产品质量安全水平和品牌农产品占比明显提升。

--中国国务院印发《关于完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系，切实保护消费者权益的意见》称，强调注重改革的系统性、制度设计的整体性、质量监管的协同性。力争在“十三五”期间，通过完善质量安全风险预警监管体系，建立全国数据集成的风险信息平台、权威的风险评估中心、畅通的风险信息交流共享渠道、高效的风险预警和快速反应机制，建立健全进出口商品质量安全监管制度。

--中国国务院常务会议指出，当前中国仍处在就业需求高峰期和供需结构性矛盾凸显期，要进一步促进扩大就业，通过推动新旧动能转化，培育就业新增长点。会议还决定将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年，至2018年底。

--国务院办公厅印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》，提出了十方面的政策措施，进一步激发民间有效投资。

--国务院办公厅发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。提出到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系的目标要求。

--国务院办公厅印发《关于加快推进农业供给侧结构性改革 大力发展粮食产业经济的意见》。明确到2020年，初步建成适应我国国情和粮情的现代粮食产业体系，全国粮食优质品率提高10个百分点左右，粮食产业增加值年均增长7%左右，主营业务收入过百亿的粮食企业数量达到50个以上。

--中国国家发改委发布关于进一步加强垄断行业价格监管的意见称，到2020年，网络型自然垄断环节和重要公用事业、公益性服务行业定价办法、成本监审办法基本实现全覆盖，科学、规范、透明的垄断行业政府定价制度基本建立。

--中国国土资源部和住房城乡建设部联合下发通知，确定第一批在北京、上海等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点，以增加租赁住房供应，缓解住房供需矛盾，构建购租并举的住房体系。

--中国国家发改委等部委发布通知称，将进一步引导和规范境外投资方向，重点推进有利于“一带一路”建设和周边基础设施互联互通的基础设施境外投资；限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资，以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

--中国国务院发布进一步推进物流降本增效，促进实体经济发展的意见，明确提出完善物流领域相关税收政策。结合增值税立法，统筹研究统一物流各环节增值税税率。

--中国国家发改委周五表示，将支持政府出资产业投资基金投资市场化债转股项目，通过发挥政府资金的引导作用和放大效应，吸引社会资金参与市场化债转股，有效降低相关领域内企业杠杆率。

--中国国务院召开常务会议称，部署加大引进外资力度，营造更高水平对外开放环境，确定进一步激发民间有效投资活力措施，促进经济持续健康发展，部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量。

--中国国家主席习近平主持召开中央财经领导小组会议，指出合理安排金融业对外开放顺序，同时监管能力必须跟得上。

--中国国务院召开常务会议称，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，探索实体经济尤其是制造业转型升级新突破。

--中国全国金融工作会议14日至15日召开。设国务院金融稳定发展委员会，坚定执行稳健货币政策。

--中国人民银行公告，中国央行与香港金融管理局决定批准香港与内地债券市场互联互通合作上线，其中，“北向通”将于7月3日(周一)上线试运行。

--针对近日审计署报告提出的“个别保险公司通过资产管理计划、万能险等筹资入市”问题，中国保监会称，将强化法人治理、资金运用、产品管理等领域监管力度，对重点公司实施全过程、穿透式监管。

--中国央行等五部委日前分别印发了广东和浙江等五省区建设绿色金融改革创新试验区的总体方案。其中，广东省广州市绿色金融试验区方案称，支持在全口径宏观审慎政策框架下开展跨境融资业务，允许金融机构和企业在符合宏观审慎管理制度的前提下从境外融入资金，稳步推进企业外债登记制管理改革。

--中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年），明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。

--中国国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。

--中国水利部日前发布关于严格水资源管理促进供给侧结构性改革的通知，严控产能过剩项目用水，要加强产能过剩行业项目取水许可和入河排污口设置审批管理，强化水资源刚性约束。

--中国发展改革委等五部门发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。

--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。

--中国人力资源和社会保障部周五发布通知称，从2017年1月1日起，对企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2016年退休人员月人均基本养老金的5.5%左右。

--国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。

--国家发展改革委和国家能源局发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。

--住建部和国土部联合发布关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知，要求合理安排住宅用地供应，住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地特别是普通商品住房用地供应规模，去库存任务重的城市要减少以至暂停住宅用地供应。

--国家能源局发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。

--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制。

--中国央行发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，金融机构大额现金交易报告标准为5万元人民币，较之前的20万元标准大大降低，且新增跨境资金交易大额报告制度。央行给予金融机构半年时间的过渡期，管理办法自2017年7月1日生效实施。

--中国外汇交易中心发布“CFETS人民币汇率指数货币篮子调整规则”，自2017年1月1日起，CFETS货币篮子新增11种2016年挂牌人民币对外汇交易币种，CFETS篮子货币数量由13种变为24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240。

**财税/外贸**

*--中国财政部、税务总局、工信部等四部门联合发布公告称，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

--中国商务部部长钟山表示，明年着力推动消费升级、保持外贸稳定增长、有效利用外资、引导对外投资有序发展、深化“一带一路”经贸合作、拓展全方位经贸合作。

--继之前降低部分消费品进口关税之后，中国财政部再度对其他进出口关税进行部分调整，决定自2018年1月1日起，取消钢材等产品的出口关税，并以进口暂定税率方式降低动力电池正极材料、先进医药原料商品的进口关税。

--中国国家税务总局称，《环境保护税法》将于2018年1月1日起施行，目前全国大部分省份人大常委会近期已相继审议通过本地区环保税方案，为环保税开征铺平了道路，各地均统筹考虑本地区环境承载能力、污染物排放现状和经济社会生态发展目标要求，在法定幅度内确定了税额方案。

--继中国明确将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年至2018年底后，中国商务部新闻发言人高峰周四表示，自明年1月1日起将过渡期政策适用范围扩大至合肥、成都，大连，青岛和苏州五个城市。

--中国财政部网站周二“扩大水资源税改革试点实施办法”全文称，自2017年12月1日起在北京、天津、山西、内蒙古、山东、河南、四川、陕西、宁夏等九个省市扩大水资源税改革试点，水资源税实行从量计征，改革遵循了税费平移，不增加正常生产生活用水负担。

--中国财政部称，自今年12月1日开始对部分消费品进口关税进行调整，涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等各类消费品，共涉及187个8位税号，平均税率由17.3%降至7.7%。

--中国财政部公布资源税法征求意见稿指出，对开采原油以及油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气，免征资源税；从深水油气田开采的原油、天然气，减征30%资源税；可组织开展水等资源税改革试点，待立法条件成熟后再通过法律予以规定。

--中国国务院总理李克强最新表示，中国和东盟要进一步拉紧经贸合作纽带，促进区域贸易和投资自由化便利化，扩大本币结算规模，推动本币债券市场发展。中国还将设立100亿元等值人民币的中国-东盟银联体专项贷款，支持双方合作项目。

--中国财政部网站刊登通知称，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，继续暂免征收个人所得税。

--中国财政部发布通知，进一步规范政府和社会资本合作（PPP）项目运作，防止PPP异化为新的融资平台，坚决遏制隐性债务风险增量，规定商业地产开发、招商引资项目等不属于公共服务领域，政府不负有提供义务等不适宜采用PPP模式实施的项目，不得入库。

--中国财政部发布关于支持小微企业融资有关税收政策的通知称，自2017年12月1日至2019年12月31日，对金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税；自2018年1月1日至2020年12月31日，对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。

--中国财政部发布关于延续小微企业增值税政策的通知称，为支持小微企业发展，自2018年1月1日至2020年12月31日，继续对月销售额2万元（含本数）至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。

--中国商务部副部长王炳南表示，中国政府高度重视进口工作，将于明年举办首届进口博览会就是为了扩大进口。后续的政策支持包括完善扩大进口的财税政策和金融政策，要通过降低部分日用消费品关税，来增加消费品进口，优化进口结构。

--中国财政部日前发布关于运用政府和社会资本合作模式支持养老服务业发展的实施意见，重点引导和鼓励社会资本通过PPP模式参与养老机构，社区养老体系建设，医养健融合发展的优先支持重点养老服务领域。

--中国财政部通知称，指导地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，打造中国版“市政收益债”，防范化解地方政府专项债务风险。

--中国财政部表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。

--中国财政部、人民银行、证监会等三部门近日联合发文称，将分类稳妥地推动PPP(政府和社会资本合作)项目资产证券化，探索项目公司股东开展资产证券化盘活存量资产。在项目建成运营两年后，项目公司的股东可以以能够带来现金流的股权作为基础资产，发行资产证券化产品，盘活存量股权资产。

--中国财政部近日发布关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知，严禁将铁路、公路、机场、通讯、水电煤气，以及教育、科技、医疗卫生、文化、体育等领域的基础设施建设，储备土地前期开发，农田水利等建设工程作为政府购买服务项目。

--在地方政府债已被划分为一般债和专项债的基础上，中国财政部最新通知明确，试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。

--中国财政部发文，全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于2017年7月31日前清理整改到位。

--中国财政部公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。

--国务院常务会议决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。

--财政部发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。

--财政部发布关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知，为切实减轻企业负担，促进实体经济发展，自今年4月1日起取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金；各省、自治区、直辖市政府可自主决定免征、停征或减征地方水利建设基金、地方水库移民扶持基金。

--中国财政部和住建部发布中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，实物安置与货币安置相结合。在实物安置基础上，鼓励地方积极推进棚改货币化安置工作；对于商品住房库存量较大、市场房源充足的地方，要进一步提高棚改货币化安置比例。

--中国财政部发布中央财政农业保险保险费补贴管理办法，鼓励各省结合本地实际和财力状况，对符合农业产业政策、适应当地“三农”发展需求的农业保险给予一定保险费补贴等政策支持。对资金使用效率较低的，财政部将收回中央财政补贴结余资金，并酌情扣减该地区当年预拨资金。

--中国财政部发布调整完善新能源车补贴政策，从2017年1月1日起，在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，改进资金拨付方式、提高生产企业及产品准入门槛、建立健全监管体系等措施；并将严打违规谋补骗补企业及相关政府机关和人员。

**改革**

*--中国国家发展改革委发布通知要求因地制宜推进清洁供暖，鼓励推广使用清洁煤替代劣质散煤，但不得采取“一刀切”的限煤措施；要通过加大清洁煤供应力度、加快煤炭优质产能释放、推动燃煤设备升级改造等多措并举，构建清洁供暖体系。

--中国国务院印发《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》明确，到2020年，构建形成农业发展领域权责匹配、相互协调、上下联动、步调一致的涉农资金统筹整合长效机制，并根据农业领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革以及转移支付制度改革，适时调整完善。

--中国国家发改委、国家能源局等十部门日前发布《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》提出，到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，力争用五年左右时间，基本实现雾霾严重城市化地区的散煤供暖清洁化。并将以京津冀大气污染传输通道的“2+26”个重点城市为重点，在城市城区、县城和城乡结合部、农村地区全面推进清洁供暖。

--中国面临多地气荒及冬季煤改气等需求的集中释放。对此，中国国家能源局发布2017-2018年采暖季清洁供暖工作的通知,要求因地制宜选择方式多样、经济适用的清洁供暖模式，尽可能替代散烧煤。研究建立农村供暖管理机制，明确具体责任部门。

--中国住房和城乡建设部发布通知，要求各地城镇供热管理部门在2018年元旦之前，集中组织开展“访民问暖”专项活动，客观掌握供暖情况第一手资料，开展安全排查，实地解决供暖存在问题；对尚未落实气源或“煤改气”气源未到位的区域，不得禁止烧煤取暖。

--中国国务院印发党政机关办公用房管理办法指出，建立健全党政机关办公用房集中统一管理制度，统一规划、统一权属、统一配置、统一处置；任何单位不得以变相补偿方式租用由企业等单位提供的办公用房。办公用房管理办法坚持惩防并举，突出强调全方位监督。

--中国国家发展和改革委员会发布关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见，提出根据现有相关行业标准规范，综合考虑煤炭开采布局、资源禀赋、运输条件和产运需结构变化等因素，按照不同环节、不同区域、不同企业、不同时段，科学确定煤炭最低库存和最高库存。

--国家发改委和国土资源部等日前联合发布关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见，明确提出坚持因地制宜，坚持产业建镇，严防政府债务风险，严控房地产化倾向。

--国务院发布领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）明确，根据被审计领导干部任职期间所在地区或者主管业务领域自然资源资产管理和生态环境保护情况，对其贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署、以及遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规情况等开展审计，2018年起由审计试点进入到全面推开阶段。

--国务院总理李克强召开国务院常务会议称，要进一步清理规范涉企经营服务性收费，持续为企业减轻负担；要着力解决产权侵权成本低，维权成本高问题，推动运用“互联网+”强化知识产权保护。

--国家主席习近平主持召开十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议强调，坚定不移将改革推向深入。将建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况的制度，支持和保证人大依法行使监督权，推进国有资产管理的公开透明。

--中国国家发改委新闻发言人孟玮透露，国务院国企改革领导小组此前审议通过了第三批试点名单，已确定将31家国有企业纳入第三批混改试点范围，其中既有中央企业，也有地方国有企业。

--中国发改委发布关于全面深化价格机制改革的意见称，进一步深化垄断行业价格改革。到2020年，市场决定价格机制基本完善，以“准许成本+合理收益”为核心的政府定价制度基本建立，实现风电与燃煤发电上网电价相当、光伏上网电价与电网销售电价相当。

--中国发改委发布修订出台《政府制定价格成本监审办法》，明确成本监审是政府制定或调整价格的重要程序，凡有定价权限的价格主管部门、有关部门和经授权的市、县人民政府，依法制定或调整商品和服务价格前，均应按办法规定开展成本监审。

--中国国家统计局副局长李晓超表示，2019年起，各省（自治区、直辖市）生产总值核算由现行的省级统计机构核算，改革为国家统计局和省级统计机构共同开展的统一核算；利用地区与国家相衔接的基础资料，以确保地区生产总值汇总数据与国内生产总值数据基本衔接。

--中国全国人大常委会审议农村土地承包法修正案草案，明确国家依法保护农村土地承包关系稳定并长久不变。为了给予农民稳定的土地承包经营预期，规定耕地承包期届满后再延长30年。并拟将农村土地制度三项改革试点期限延长至明年年底。

--中共中央办公厅印发《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》，部署在中国全国范围内深化国家监察体制改革的探索实践，完成省、市、县三级监察委员会组建工作，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

--中国国家主席习近平在中外记者见面会上表示，2018年中国将迎来改革开放40周年。要继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放,使改革和开放相互促进、相得益彰。

--中国国家发改委等部委发布指导意见称，为进一步促进节约用水，发挥价格杠杆的调节作用和用水定额的引导作用，2018年6月底前各地要制定非居民用水超定额累进加价的具体实施方案，明确进度和时限要求；到2020年底前，各地要全面推行累进加价制度。

--中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化教育体制机制改革的意见》,提出到2020年，教育基础性制度体系基本建立的目标。强调健全教育投入机制、完善财政投入机制等。

--中国国务院办公厅发布关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见，到2020年，通过深化改革，全面建立环境监测数据质量保障责任体系，健全环境监测质量管理制度，建立环境监测数据弄虚作假防范和惩治机制，确保环境监测机构和人员独立公正开展工作，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。

--国务院办公厅印发《关于推广支持创新相关改革举措的通知》。将在全国或京津冀、上海、广东（珠三角）、安徽（合芜蚌）、四川（成德绵）、湖北武汉、陕西西安、辽宁沈阳等8个全面创新改革试验区域内，推广涉及科技金融创新等四个方面共13项支持创新相关改革举措。

--中国国务院办公厅近日印发关于中央企业公司制改制工作实施方案的通知称，2017年底前，国有资产监督管理委员会监管的中央企业（不含中央金融、文化企业）全部改制为有限责任公司或股份有限公司，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。

--中国国务院公布关于修改建设项目环境保护管理条例的决定，加强事中事后监管，规定建设项目必须严格依法进行环境影响评价，环境影响评价文件未经依法审批或者经审查未予批准的，不得开工建设。

--中国国务院办公厅日前下发《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017年版）》，与2015年4月印发的上一版相比减少了10个条目、27项具体措施。其中特别管理措施包括具体行业措施和适用于所有行业的水平措施。

--中国国家国家发展改革委发布通知，决定取消电网公司向铁路运输企业收取的电气化铁路配套供电工程还贷电价，等额下浮铁路货物运价，降低企业物流成本。

--中国国务院常务会议决定，推出一批新的降费措施；包括合理降低输配电价格，取消工业企业结构调整专项资金，降低重大水利工程建设基金征收标准和脱硫脱硝电价等，减轻企业用电负担。

--中国发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。

--中国人力资源社会保障部等发布通知，从2017年1月1日起，失业保险总费率为1.5%的省（区、市），可以将总费率降至1%，降低费率的期限执行至2018年4月30日。这是在去年规定阶段性降至1%-1.5%后做出的进一步下调。

--国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。

--国土部发布意见称，扩大国有土地有偿使用范围，缩小划拨用地范围，完善公共服务项目用地和国有企事业单位改制建设用地资产处置政策，改制后不符合划拨用地法定范围的，应按有偿使用方式进行土地资产处置。

--发改委发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点，除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。

--国家发改委发布通知，林业利用开发性和政策性金融贷款（以下简称林业政策贷款）主要支持范围包括国家储备林建设；国家公园、森林公园、湿地公园、沙漠公园等保护与建设。

--国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。

--国务院发布指导意见称，要创新国有资产配置方式。对经营性国有资产，要建立动态调整机制。完善国有资本退出机制，研究国家持股金融机构的合理比例，对系统重要性金融机构保持控制力，对其他机构按照市场化原则优化股权结构。

--国家发展改革委出台输配电价定价办法，明确了建立独立输配电价体系，以提供输配电服务相关的资产、成本为基础，确定电网企业输配电业务准许收入，并分电压等级、分用户类别核定输配电价。

--国务院发布稳步推进农村集体产权制度改革的意见称，全面加强农村集体资产管理，从2017年开始力争约三年时间进行集体资产清产核资，并由点及面开展集体经营性资产产权制度改革，引导农村产权规范流转和交易。

注：*代表新增。（完） (发稿 许菁；审校 沈燕)