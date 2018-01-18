背景资料：中国政府2018年出台的房地产主要政策一览

路透北京1月18日 - 去年年底召开的中央经济工作会议为中国房地产发展定调称，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度；完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。

此后住建部进一步表示，2018年要抓好房地产市场分类调控，将针对各类需求实行差别化调控政策，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。

新年伊始，南京、合肥、兰州等城市对本地房地产政策进行微调，吸引人才流入，引发对房地产政策松绑的猜测。但住建部稍后强调，媒体对兰州市“松绑”住房限购措施、合肥市取消住房限价措施、成都等地借人才落户政策“放松”调控为误读，对房地产调控的态度是明确的、坚决的，是一以贯之的。

以下为中国2018年推出的主要房地产政策和改革措施：

**中央政府政策/表态**

*--针对媒体报导的近期部分城市“放松调控”，中国住房城乡建设部最新表示，对房地产调控的态度是明确的、坚决的，是一以贯之的，今年将严厉打击各类违法违规行为，坚决遏制投机炒房，进一步落实地方主体责任，确保房地产市场稳定。

*--中国国土资源部部长姜大明在全国国土资源工作会议上称，要改变政府作为居住用地唯一供应者的情况，研究制定权属不变、符合土地和城市规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法。

姜大明指出，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权，适度放活宅基地和农民房屋使用权，是一项重大创新，而城里人到农村买宅基地这个口子不能开。

**地方政府政策**

--中国江西省本地网站中国江西网1月9日报导，今年江西省将加强房地产市场调控，切实防范房地产市场风险，房价上涨压力过大的市县，要尽快出台相应的限购限贷政策。

同日新华社报导，天津公安机关发布并开始实施创新举措，符合天津市引进人才政策等有关条件的人，将可以“租房落户”。

--中国一些城市正在针对性调整其楼市调控政策。南京市政府1月8日发布最新通知称，高层次人才在南京买首套房不再受户籍限制，且公积金最多可贷120万元人民币，高校毕业生租房补贴年限可延长至五年。

而1月5日晚，兰州市住房保障和房产管理局发布通知，对现行的房地产市场调控政策进行调整，采取“部分取消限购＋部分增加限售”的政策。稍早，合肥国土局在回应市民疑问时亦指出，在2016年11月前出让的合肥居住用地没有限价的约束。

注：*代表新增。

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