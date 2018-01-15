背景资料：中国政府2018年经济及主要改革政策一览

路透北京1月15日 - 以下为中国政府2018年实施或推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：

**经济/金融/外汇**

*--中国建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见，要求国务院每年向全国人大常委会报告国有资产管理情况，国企报告重点是总体资产负债，国有资本投向、布局和风险控制，国有企业改革，国有资产监管，国有资产处置和收益分配，境外投资形成的资产，企业高级管理人员薪酬等情况。

*--中国银监会周六晚间下发“关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知”，明确2018年重点整治八个方面共22条。其中，同业、理财、表外等业务以及影子银行是整治重点，要继续推进金融体系内部去杠杆、去通道、去链条。

*--中国银监会周五发文称，将开展投资管理型村镇银行试点工作，以进一步完善村镇银行投资管理模式；并试点设立“多县一行”制村镇银行，以提升村镇银行可持续发展能力。

*--中国总理李克强表示，推动澜湄合作从培育期顺利迈向成长期，要加强水利设施建设等产能合作，中方支持企业按照可持续发展理念，在湄公河国家参与建设一批水电站、水库、灌溉、饮水工程，实现合作共赢；铁路、公路、港口、机场、通信等领域的产能合作也有广阔前景。

*--中国国家主席习近平称，中法两国要大力深化核能、航空航天等传统领域战略合作；不断培育新的合作增长点，加快推动农业食品、医疗卫生、城市可持续发展、绿色制造、金融等新兴领域合作。

*--中国工业和信息化部日前发布通知，为化解产能严重过剩矛盾，严禁钢铁、水泥和平板玻璃行业新增产能，新修订了部分产能过剩行业产能置换实施办法，进一步加严了置换比例要求；严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。新办法自2018年1月1日起施行。

--中国银监会发布商业银行委托贷款管理办法，明确委托贷款资金不得作为注册资本金、注册验资，不得用于股本权益性投资或增资扩股等；不得用于生产、经营或投资国家禁止的领域和用途，不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资。

--中国银监会发布商业银行股权管理暂行办法称，同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不得超过两家，或控股商业银行的数量不得超过一家。

--中国“一行三会”推出规范债券交易业务的通知，要求市场参与者按照有关规定加强内部控制与风险管理，健全债券交易合规制度，严格遵守监管部门制定的流动性、杠杆率等风险监管指标，并合理控制债券交易杠杆比率；审慎设置规模、授信、杠杆率、价格偏离等指标，实现债券交易业务全程留痕。

--中国银监会召开会议称，将按照中央农村工作会议要求，把更多金融资源配置到农村经济社会发展的重点领域和薄弱环节，加大相关信贷投入；并健全适合农业农村特点的农村金融体系，推动各类涉农金融机构回归本源。

--中国保监会印发关于保险资金设立股权投资计划有关事项的通知，对保险资管机构股权投资计划业务进行规范，以防范险资以通道、嵌套、名股实债等方式开展股权投资计划业务，避免变相违规增加地方政府债务规模，避免增加实体企业融资成本；通知自发布之日起实施。

--中国央行表示，2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右，本次调整已充分考虑了春节前现金投放等季节性因素的影响，对提高交存比例的过程采取分步实施稳妥推进。

--中国央行和银监会联合下发修订后的《汽车贷款管理办法》，以及关于调整汽车贷款有关政策的通知，明确自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%。自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%，商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%；二手车贷款最高发放比例为70%。自2018年1月1日起施行。

**财税/外贸**

*--中国国务院发文称，在自由贸易试验区暂时调整《中华人民共和国船舶登记条例》等11部行政法规，允许外商以独资形式从事加油站建设、经营，由国务院商务主管部门制定相关管理办法；取消外商投资城市轨道交通项目设备国产化比例须达到70%以上的限制。

--中国财政部、税务总局、工信部等四部门联合发布公告称，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

--中国财政部决定自2018年1月1日起，取消钢材等产品的出口关税，并以进口暂定税率方式降低动力电池正极材料、先进医药原料商品的进口关税。

--中国国家税务总局称，《环境保护税法》将于2018年1月1日起施行，目前全国大部分省份人大常委会近期已相继审议通过本地区环保税方案，为环保税开征铺平了道路，各地均统筹考虑本地区环境承载能力、污染物排放现状和经济社会生态发展目标要求，在法定幅度内确定了税额方案。

--继中国明确将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年至2018年底后，中国商务部新闻发言人高峰表示，自2018年1月1日起将过渡期政策适用范围扩大至合肥、成都，大连，青岛和苏州五个城市。

--中国财政部发布关于延续小微企业增值税政策的通知称，为支持小微企业发展，自2018年1月1日至2020年12月31日，继续对月销售额2万元（含本数）至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。

**改革**

--在中国国家发展改革委等部门推动下，由国家开发银行、国家开发投资公司牵头，40余家金融机构共同发起成立“东北振兴金融合作机制”，助力东北老工业基地振兴。

--中国国务院总理李克强周三召开国务院常务会议，部署进一步优化营商环境，持续激发市场活力和社会创造力；确定加大支持基础科学研究措施，提升原始创新能力。

注：*代表新增。（完）

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浏览中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览，请点击

浏览中国政府2017年出台的房地产主要政策一览，请点击 (发稿 许菁；审校 沈燕)