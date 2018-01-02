背景资料：中国政府2018年经济及主要改革政策一览

路透北京1月2日 - 以下为中国政府2018年实施或推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：

**经济/金融/外汇**

--中国央行表示，2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右，本次调整已充分考虑了春节前现金投放等季节性因素的影响，对提高交存比例的过程采取分步实施稳妥推进。

--中国央行和银监会联合下发修订后的《汽车贷款管理办法》，以及关于调整汽车贷款有关政策的通知，明确自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%。自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%，商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%；二手车贷款最高发放比例为70%。自2018年1月1日起施行。

**财税/外贸**

--中国财政部、税务总局、工信部等四部门联合发布公告称，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

--中国财政部决定自2018年1月1日起，取消钢材等产品的出口关税，并以进口暂定税率方式降低动力电池正极材料、先进医药原料商品的进口关税。

--中国国家税务总局称，《环境保护税法》将于2018年1月1日起施行，目前全国大部分省份人大常委会近期已相继审议通过本地区环保税方案，为环保税开征铺平了道路，各地均统筹考虑本地区环境承载能力、污染物排放现状和经济社会生态发展目标要求，在法定幅度内确定了税额方案。

--继中国明确将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年至2018年底后，中国商务部新闻发言人高峰表示，自2018年1月1日起将过渡期政策适用范围扩大至合肥、成都，大连，青岛和苏州五个城市。

--中国财政部发布关于延续小微企业增值税政策的通知称，为支持小微企业发展，自2018年1月1日至2020年12月31日，继续对月销售额2万元（含本数）至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。

注：*代表新增。（完）

浏览中国政府2017年经济及主要改革政策一览，请点击

浏览中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览，请点击

浏览中国政府2017年出台的房地产主要政策一览，请点击 (发稿 许菁；审校 沈燕)