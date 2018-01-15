背景资料：中国近期出台的主要金融监管政策一览

路透北京1月15日 - 中国去年底召开的中央经济工作会议将防控金融风险定位为未来三年三大任务之首，并明确“重点要防控金融风险”，要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环。

当前大资管新规虽然尚未正式落地，但央行、银监会、证监会和保监会（一行三会）近期正密集发布政策加速金融机构去杠杆、去通道进程，引导金融回归服务实体经济的本源。

以下为中国“一行三会”近阶段推出的主要监管政策：

**人民银行**

--央行网站1月4日发布规范债券交易业务的通知，要求市场参与者按照有关规定加强内部控制与风险管理，健全债券交易合规制度，严格遵守监管部门制定的流动性、杠杆率等风险监管指标，并合理控制债券交易杠杆比率；审慎设置规模、授信、杠杆率、价格偏离等指标，实现债券交易业务全程留痕。

--路透1月5日从消息人士处获悉，央行日前窗口指导商业银行同业存单（NCD）备案额度，简化的测算公式为：同业存单备案额度+同业负债不得超过总负债的三分之一。

--2017年12月1日央行及银监会联合下发关于规范整顿“现金贷”业务的通知，明确监管部门将暂停新批设网络小额贷款公司，暂停新增批小贷公司跨省市开展业务，已经批准筹建的，暂停批准开业；未依法取得经营放贷业务资质，任何组织和个人不得经营放贷业务。

--11月17日央行、银监会等五部委联合发布“规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿”，明确界定了资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。

**银监会**

--1月12日晚间下发“关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知”，明确2018年重点整治八个方面共22条。其中，同业、理财、表外等业务以及影子银行是整治重点，要继续推进金融体系内部去杠杆、去通道、去链条。

--1月11日下发通知称，将开展投资管理型村镇银行试点工作，以进一步完善村镇银行投资管理模式；并试点设立“多县一行”制村镇银行，以提升村镇银行可持续发展能力。

--1月6日发布“商业银行委托贷款管理办法”，商业银行不得接受受托管理的他人资金、银行的授信资金、具有特定用途的各类专项基金等发放委托贷款；委托贷款资金不得作为注册资本金、注册验资，不得用于股本权益性投资或增资扩股等；不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资。

--1月5日发布“商业银行股权管理暂行办法”，明确同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不得超过两家，或控股商业银行的数量不得超过一家；将建立“三位一体”的穿透监管框架，防范隐形股东、股份代持等违规行为。

--1月5日发布“商业银行大额风险暴露管理办法征求意见稿”，要求商业银行对同业客户的风险暴露不得超过一级资本的25%，并设置三年过渡期。商业银行可在过渡期内逐步调整业务模式、分散同业资产、扩展客户群体，而无需简单压降同业业务总体规模。

--2017年12月29日刊登通知称，已印发“金融资产管理公司资本管理办法（试行）”，将杠杆率监管指标及要求纳入办法，形成统一资本监管框架；并调整完善集团财务杠杆率计算方法，防控集团表外管理资产相关风险。该办法自2018年1月1日起施行。

--12月22日发布“关于规范银信类业务的通知”称，商业银行不得通过信托通道将表内资产虚假出表；不得将信托资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股票市场、产能过剩等限制或禁止领域。

--12月13日称，将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则；取消外资银行人民币业务等待期，支持外国银行分行从事政府债券相关业务，支持外资银行参与金融市场业务。

--12月6日就“商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）”公开征求意见，明确新引入包括净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个量化指标，进一步完善流动性风险监测体系，以切实推动商业银行更有效地提高流动性风险管理能力。

--11月24日发布“商业银行账簿利率风险管理指引（修订征求意见稿）”，拟实施差异化监管，针对系统性重要银行研究设计了更具风险敏感性的标准化计量框架；对其他中小商业银行，仍主要沿用现行监管计量框架。

**证监会**

--路透1月11日从两位消息人士处获悉，中国监管层已对投向委托贷款资产或信贷资产的集合资产管理计划全面叫停，中国证券投资基金业协会从即日起，停止对投向委托贷款资产或信贷资产的集合资产管理计划进行备案，定向投向委托贷款的资产或信贷资产需向上穿透符合银监会的委贷新规，按照新老划断原则，已存续的业务自然到期不得展期和新增。

**保监会**

--1月5日发布“关于保险资金设立股权投资计划有关事项的通知”称，应对保险资管机构股权投资计划业务进行规范，以防范险资以通道、嵌套、名股实债等方式开展股权投资计划业务，避免变相违规增加地方政府债务规模，避免增加实体企业融资成本；通知自发布之日起实施。

--2017年12月15日发布“保险资产负债管理监管办法（征求意见稿）”，称保险公司应根据保险业务和资金特点，划分“普通账户”和“独立账户”，实行分账户资产负债管理和资产配置管理；同时依据综合评级结果，对a、b、c、d四类保险公司实施差别化监管。

--10月10日发布“保险资金运用内部控制应用指引”征求意见稿称，险机构开展股权投资、不动产投资和金融产品投资应运用内部控制机制，至少关注市场、法律、操作、道德及合规等风险，并定期检查和评估投资相关制度的执行情况，持续跟踪投资管理运作。 （完）