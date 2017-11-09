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#亚洲
2017年11月9日 / 早上6点12分 / 1 天前

背景资料：全球主要国家及地区最新指标利率一览表

3 分钟阅读

 美洲
  美国      联邦基金利率1.00%-1.25%        2017年6月14日升25基点
            基本贴现率1.75%                2017年6月14日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1%                 2017年9月6日升25基点
  巴西      Selic利率7.50%                 2017年10月25日降75基点
 
 亚洲
  日本      最低一级超额准备金利率负0.1%   2016年1月29日从0.1%下调
            隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
            一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾      重贴现率1.375%                 2016年6月30日降12.5基点
            担保放款融通利率1.75%          2016年6月30日降12.5基点
            短期融通利率3.625%             2016年6月30日降12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%             2008年11月7日降25基点
            汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；
            渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%。
            隔夜贴现窗利率1.5%             2017年6月15日升25基点
  韩国      基本利率(base rate)目标1.25%   2016年6月9日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率1.50%              2016年8月2日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2016年7月13日降25基点
  新西兰    官方指标利率1.75%              2016年11月10日降25基点
  泰国      一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.0%               2016年6月3日启用利率走廊框架，隔
                                           夜借款利率设定为3.0%
  印度      附买回利率6.0%                 2017年8月2日降25基点
            附卖回利率5.75%                2017年8月2日降25基点
  印尼      七天期逆回购利率4.25%          2017年9月22日降25基点 
 
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.00%            2016年3月10日降5基点
            存款利率负0.40%                2016年3月10日降10基点 
  英国      准备金利率0.5%                 2017年11月2日升25基点
            (向商业银行在央行的准备金支付的利率)
  瑞士      利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典      附买回利率负0.5%               2016年2月11日降15基点
  丹麦      贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
            存单(CD)利率负0.65%            2016年1月7日升10基点
  挪威      指标利率0.50%                  2016年3月17日降25基点
  俄罗斯    指标一周期回购利率8.25%        2017年10月27日降25基点
 
 非洲
  南非      附买回利率6.75%                2017年7月20日降25基点 
          
    主要国家及地区指标利率历来变动一览表，点击右列代码即可阅读浏览。
 背景资料: 美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表                      
 背景资料: 英国利率自1992年以来变动一览表                                
 背景资料: 欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表                      
 背景资料: 澳洲指标利率自1990年以来变动一览表                          
 背景资料: 韩国指标利率1999年以来变动一览                                
 背景资料: 台湾指标利率自2001年以来变动一览                               
    
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    (完)

 (整理 刘秀红)

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