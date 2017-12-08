背景资料：关于比特币的一些冷知识

路透伦敦12月7日 - 比特币在短短48个小时内上涨逾4,000美元，周四在卢森堡Bitstamp交易平台蹿升至16,000美元的纪录高位，引发了对于迅速膨胀的泡沫或将破裂的担忧。

比特币在不同交易平台的差价巨大。在最大的交易平台之一GDAX，比特币价格已经触及19,500美元。

关于这种最大最著名的加密货币，以下是大家可能不甚了解的一些信息。

**有多少比特币？**

比特币的供应量限制在2,100万个，这一数字预计将在2140年前后达到。目前已经释放入系统的比特币约有1,670万个，大约每10分钟会有12.5个新增比特币通过“挖矿”程序释放出来。挖矿是指全球计算机网络争相解决复杂算法问题以获得新的比特币。

**能源消耗巨大**

这些挖矿计算机需要大量能源来维持运行。随着比特币价格上涨，越来越多的矿工进入市场，进一步增加能源消耗。科技新闻网站Motherboard最近预测，假设每天有大约30万个比特币交易，那么一个比特币的能源消耗量为215千瓦时，这几乎相当于一个普通美国家庭一周的能源消耗。

**小块比特币**

如果你想购买比特币，无需购买完整的一个。比特币的最小单位是“聪”，这是根据传闻中的比特币开发者中本聪的名字来命名。一个聪相当于一个比特币的一亿分之一，按照当前的比特币价格，一个聪等于0.0002美元左右。

**比特币亿万富翁**

除了2014年，自2011年以来比特币的表现每年都超过任何一家央行发行的货币。在2014年，比特币表现逊于任何一种传统货币。2017年迄今，比特币涨幅已经超过1,400%。假如你在2013年初购买了1,000美元的比特币，并且一直持有未卖出，时至今日你将坐拥约1.2亿美元的财富。许多人将比特币视为一种投机工具，而非真正的货币，主因其自身的波动率、高交易费用以及鲜少被商人接受的现实。

**被偷走的比特币**

累计有超过98万个比特币被黑客或者是内部人士从各个交易所偷走。按照当前的价格，这相当于逾150亿美元。几乎没有多少比特币被找回。

**创造者身份神秘**

尽管许多人试图找出比特币的创造者，很多人声称自己就是中本聪，但我们仍然无从得知中本聪是谁，或者他是否还在世。澳洲计算机科学家和企业家Craig Wright在2016年5月，让比特币圈子里的一些知名人士相信他就是中本聪，但随后他拒绝提供必要的证据。外界认为中本聪是个假名，目前还不清楚这是一群开发者还是某个人的名字。我们也无从得知他是否还在世，偶尔有人提起已故计算机科学家Hal Finney的名字。计算机科学家Nick Szabo否认自己是中本聪的说法，特斯拉创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)最近也否认自己是。

**夸大的中国交易量**

截止今年稍早，外界认为中国交易所占据了比特币成交量的大约90%。但现在我们知道一些交易所夸大了交易量，通过在两个账户之间反复进行表面交易的办法刷高交易量。自从中国当局征收交易费以来，中国的成交量急剧下跌，根据比特币网站Bitcoinity的数据，目前占比不到20%。

**比特币市值**

目前系统里比特币的总价值已经达到2,830亿美元，其总“市值”比Visa还高，也高过贝莱德(Blackrock)和花旗集团市值之和。

**加密货币对手**

加密货币远不止比特币一种。据交易网站Coinmarketcap，对手超过1,000种。

**做空比特币**

在很多零售平台和交易所，已经可以通过差价合约、加杠杆的保证金交易，或零杠杆从交易所借入比特币的方式做空比特币。不过芝加哥商业交易所集团(CME Group)、芝加哥期权交易所(Cboe)、纳斯达克(Nasdaq)等几家大型金融机构最近宣布，将提供比特币期货，这将开启主流专业投资领域做空加密货币的可能性。

**丢失的比特币**

由于忘记密码、意外丢失、被囤起来，以及持有者忘记拥有比特币，甚至持有者死亡，真正流通中并可以获得的比特币，要远少于1,670万个。有多少比特币永远的丢失无法确知，因为丢失的比特币仍以休眠的地址存在于系统中。但据圣地亚哥大学和乔治梅森大学2013年的一份研究文章，当时已被挖掘出来的1,200万比特币中，64%从未被使用过。比特币开发者Sergio Lerner估计，约100万未被使用的比特币属于其神秘的创造者。

**富豪榜**

在1,000个最大的钱包中，共有5,638,155枚比特币，占流通中的所有比特币的三分之一以上。按照现价，这1,000个最大钱包的持有者总计价值870亿美元。

**手续费高**

过去一年来，比特币交易的平均手续费飙升，甚至跑赢比特币自身的涨幅。根据交易网站BitInfoCharts，目前每笔比特币交易的手续费约为7.30美元，而年初时只有0.3美元左右。

**一分为二**

如果你是在2017年8月1日前拥有比特币的，那么你还拥有从比特币分裂而出的比特币现金(Bitcoin Cash)。这是因为在这一天，比特币经历了一场所谓的“分裂”，基本的软件代码被一分为二。比特币现金目前在逾1,300美元的水平，自年初以来为比特币投资又增加了约135%的回报。(完) (编译 王灿/高琦/李春喜/王丽鑫/侯雪苹；审校 白云/龚芳/汪红英/戴素萍/张明钧)