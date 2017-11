背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

路透台北11月3日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定,令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算,2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共374.39亿美元 ,另有13.85亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元,另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ,人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表: 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.11 摩根大通 1.92亿美元 0%(4.25%) 30 *2017.10 韩国产业银行(KDB) 3.00亿美元 2.178% 5 2017.10 中小企银 1.20亿美元 0%(4.10%) 30 2017.10 United Overseas Bank 0.50亿美元 0%(4.00%) 30 2017.10 Arab Petroleum 1.05亿美元 2.4706% 5 Investments 2017.10 瑞银 伦敦分行 1.90亿美元 0%(4.15%) 30 2017.10 法国兴业银行 9.30亿南非兰特 0%(9.05%) 10 2017.10 法国东方汇理银行 0.25亿美元 0%(3.55%) 10 2017.10 Malayan Banking Berhad 3.00亿美元 0%(4.40%) 30 2017.10 Hongkong Electric 4.00亿美元 0%(4.375%) 30 Finance 2017.10 韩国进出口银行 2.00亿美元 0%(4.05%) 30 2017.10 德意志银行 新加坡分行 2.20亿美元 0%(4.4%) 30 2017.09 ADCB Finance(Cayman) 2.20亿美元 0%(4.7%) 30 2017.09 QNB Finance 6.30亿美元 0%(5.0%) 30 2017.09 Nomura International 1.50亿美元 0%(4.3%) 30 Funding 2017.09 KEB Hana Bank 3.50亿美元 2.1942% 5 2017.09 三菱东京日联银行 1.62亿美元 0%(4.10%) 30 2017.09 法国兴业银行 0.40亿美元 0%(3.28%) 10 2017.09 摩根大通 1.58亿美元 0%(4.30%) 30 2017.09 美国银行 7.10亿美元 0%(4.375%) 30 2017.08 摩根士丹利 2.50亿美元 0%(4.40%) 30 2017.08 巴克莱 5.00亿美元 0%(4.40%) 30 2017.08 摩根士丹利 1.40亿美元 0%(4.30%) 30 1.05亿美元 0%(4.30%) 30 2017.08 印度输出入银行 4.00亿美元 2.3164% 5 2017.08 威瑞森通讯 9.50亿美元 5.15% 33.08 2017.08 英特尔 6.40亿美元 4.10% 30 2017.08 花旗集团 2.66亿美元 0%(4.41%) 30 1.15亿美元 0%(4.40%) 30 2017.08 高盛集团 2.40亿美元 0%(4.35%) 30 2017.08 澳洲国民银行 6.55亿美元 0%(4.275%) 30 2017.07 加拿大帝国银行 3.00亿美元 0%(4.2%) 30 2017.07 瑞银 伦敦分行 1.00亿美元 0%(4.13%) 30 2017.07 马来亚银行 2.03亿美元 0%(4.4%) 30 2017.07 ADCB Finance(Cayman) 3.20亿美元 0%(4.8%) 30 2017.07 荷兰银行 4.50亿美元 2.1061% 5 2017.07 西班牙对外银行 0.75亿美元 0%(4.53%) 30 2017.07 Natixis 4.20亿美元 0%(4.30%) 30 2017.07 法国东方汇理银行 1.20亿美元 2.64% 5 2017.07 墨西哥国家电力 7.50亿美元 5.15% 30 2017.07 韩国进出口银行 4.00亿美元 2.1007% 5 2017.07 加拿大丰业银行 1.00亿美元 0%(4.22%) 30 2017.07 西班牙对外银行 0.50亿美元 0%(4.45%) 30 2017.06 Nomura International 2.00亿美元 0%(4.42%) 30 Funding 2017.06 花旗集团 4.00亿美元 0%(4.5%) 30 2017.06 摩根士丹利 1.25亿美元 0%(4.45%) 30 2017.06 摩根大通 1.30亿美元 0%(4.35%) 30 2017.06 三菱东京日联银行 1.30亿美元 0%(4.15%) 30 2017.06 美国银行 4.75亿美元 0%(4.75%) 30 2017.06 韩国国民银行 4.00亿美元 2.171% 5 2017.06 德意志银行 新加坡分行 3.50亿美元 0%(5.0%) 30 2017.06 高盛 1.80亿美元 0%(4.6%) 30 2017.05 巴克莱 3.10亿美元 0%(4.50%) 30 2017.05 花旗集团 2.90亿美元 0%(4.57%) 30 2017.05 友邦保险(AIA) 5.00亿美元 0%(4.47%) 30 2017.05 玉山银行 0.60亿美元 0%(4.1%) 30 2017.05 Nomura International 1.90亿美元 0%(4.55%) 30 Funding 2017.05 永丰银行 0.45亿美元 0%(4.5%) 30 2017.05 摩根士丹利 2.00亿美元 0%(4.5%) 30 2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4.9% 20 2017.04 法国兴业银行 4.55亿兰特 9% 5 2014.04 国泰世华银行 1.95亿美元 0% 30 2017.04 美商花旗集团 0.80亿美元 0%(4.66%) 30 2017.04 三菱东京日联银行 1.25亿美元 0%(4.45%) 30 2017.04 台湾银行 5.00亿美元 0%(4.20%) 30 3.80亿美元 0%(4.18%) 30 2017.04 ADCB Finance 2.30亿美元 0% 30 2017.03 中国信托银行 1.80亿美元 0%(4.30%) 30 2017.03 澳洲国民银行 3.60亿美元 0%(4.65%) 30 2017.03 汇丰银行 6.05亿美元 0%(4.55%) 30 2017.03 美国银行 2.41亿美元 0%(4.80%) 30 2017.03 巴克莱银行 7.00亿美元 0%(4.75%) 30 2017.03 NRW.BANK 2.50亿美元 0%(4.00%) 30 2017.03 AT&T 14.30亿美元 5.5% 30.25 2017.03 法国兴业银行 1.00亿美元 0%(4.42%) 30 2017.03 辉瑞 10.65亿美元 4.2% 30 2017.03 Comcast Corporation 10.05亿美元 4.45% 30 2017.03 Vodafone Group 3.70亿美元 5.35% 30 2017.03 德国商业银行 1.25亿美元 0%(4.80%) 30 2017.03 三井住友银行 4.70亿美元 4.30% 30 2017.03 苹果 10.00亿美元 4.30% 30 2017.02 Kommunalbanken AS 1.15亿美元 0%(4.11%) 30 2017.02 花旗集团 3.40亿美元 0%(4.60%) 30 2.40亿美元 0%(4.58%) 30 2017.02 瑞银 伦敦分行 1.00亿美元 0%(4.10%) 30 2017.02 第一银行 1.50亿美元 0%(4.05%) 30 3.50亿美元 0%(4.00%) 30 2017.02 威瑞森通讯 14.75亿美元 4.95% 30 2017.02 高盛 6.00亿美元 0%(4.63%) 30 2017.02 Municipality Finance 2.50亿美元 0%(3.96%) 30 (Kuntarahoitus Oyj) 2017.02 摩根士丹利 2.50亿美元 0%(4.5%) 30 2.50亿美元 0%(4.5%) 30 2017.02 摩根大通 6.00亿美元 0%(4.43%) 30 2017.02 德意志银行新加坡分行 6.00亿美元 0%(5.7%) 30 2017.02 加拿大皇家银行 伦敦分行 3.05亿美元 0%(4.1%) 30 2017.02 ADCB Finance(Cayman) 7.50亿美元 0%(4.85%) 30 2017.01 西班牙对外银行 0.65亿美元 0%(4.55%) 30 2017.01 星展银行 0.75亿美元 0%(3.90%) 30 2017.01 Kommunalbanken AS 3.00亿美元 0%(4.01%) 30 2017.01 莱斯银行 2.60亿美元 0%(4.30%) 30 2017.01 三菱东京日联银行 3.03亿美元 0%(4.14%) 30 2017.01 台北富邦银行 2.00亿美元 0%(4.08%) 30 台北富邦银行 2.00亿美元 0% 30 2017.01 法国东方汇理银行 4.42亿美元 0%(4.30%) 15 2017.01 Australia and New Zealand Banking Group 5.50亿美元 0%(4.25%) 30 2017.01 加拿大国民银行 蒙特娄分行 1.97亿美元 0%(4.26%) 30 2017.01 Natixis 1.45亿美元 0%(4.36%) 30 2017.01 Natixis 4.88亿美元 0%(4.33%) 30 2017.01 Santander International 4.00亿美元 0%(4.53%) 30 Products 2017.01 凯基银行 2.00亿美元 0%(4.40%) 30 2017.01 西班牙对外银行 1.00亿美元 0%(4.58%) 30 西班牙对外银行 1.00亿美元 0%(4.58%) 30 2017.01 National Bank of Abu 8.85亿美元 0%(4.75%) 30 Dhabi P.J.S.C. 2017.01 法国兴业银行 3.20亿美元 0%(4.30%) 30 2016年 2016.12 玉山银行 0.90亿美元 4.85% 无到期日 2016.12 Canadian Imperial Bank 3.00亿美元 0%(4.26%) 30 of Commerce 2016.12 加拿大国民银行 蒙特娄分行 1.88亿美元 0%(4.25%) 30 2016.12 台北富邦银行 2.00亿美元 0%(4.05%) 30 2016.12 Nomura International 2.00亿美元 0%(4.45%) 30 Funding 2016.12 European Investment Bank1.30亿美元 0%(3.7%) 30 2016.12 蒙特娄银行 3.32亿美元 0%(3.99%) 30 2016.11 Kommunalbanken AS 1.65亿美元 0%(3.83%) 30 2016.11 中国信托银行 7.80亿美元 0%(4.00%) 30 2016.11 法国东方汇理银行 0.85亿美元 0%(3.60%) 20 2016.11 United Overseas Bank 0.49亿美元 0%(3.51%) 30 2016.11 Banco Santander Chile 1.85亿美元 0% 5 2016.11 Nomura International 1.50亿美元 0% 30 Funding Pte. 2016.11 西班牙对外银行 0.75亿美元 0%(4.13%) 30 0.75亿美元 0%(4.05%) 30 2016.11 加拿大皇家银行 伦敦分行 5.00亿美元 0%(3.7%) 30 2016.11 摩根大通 2.40亿美元 0%(4.11%) 30 2016.11 凯基银行 0.80亿美元 0%(3.7%) 30 2016.11 加拿大国民银行 蒙特娄分行 1.80亿美元 0%(3.8%) 30 2016.11 摩根士丹利 1.98亿美元 0%(4.0%) 25 2016.10 加拿大国民银行 蒙特娄分行 0.90亿美元 0%(3.8%) 30 2016.10 蒙特娄银行 2.00亿美元 0%(3.6%) 30 2016.10 法国电力集团 4.91亿美元 4.65% 30 21.64亿美元 4.99% 40 2016.10 摩根士丹利 2.25亿美元 0% 25 2016.09 法国兴业银行 3.10亿美元 0%(3.61%) 30 2016.09 法国兴业银行 4.50亿南非兰特 0%(9.50%) 6 2016.09 美商花旗集团 2.72亿美元 0%(4.06%) 30 2016.09 美商花旗集团 2.00亿美元 0%(4.04%) 30 2016.09 三菱东京日联银行 3.10亿美元 0%(3.50%) 30 2016.09 威瑞森通讯 20.59亿美元 4.2% 30 2016.09 Arab Petroleum 3.00亿美元 三个月LIBOR 5 Investments +1.15% 2016.09 Natixis 2.00亿美元 0%(3.60%) 30 2016.09 Natixis 1.30亿美元 0%(3.60%) 30 2016.09 高盛 5.40亿美元 0%(4.11%) 30(NC2*1) 5.40亿美元 0%(4.10%) 29(NC1*1) 2016.09 The Goldman Sachs 0.80亿美元 0%(4.05%) 30 International 2016.09 汇丰控股 20.0亿美元 4.0% 20 2016.09 Santander International 2.50亿美元 0%(4.00%) 30(NC7*7) Products 2016.08 法国巴黎银行 2.40亿美元 0%(3.75%) 30(NC1*1) 2016.08 巴克莱银行 6.00亿美元 0%(3.75%) 30(NC1*1) 2016.08 星展银行 1.40亿美元 0%(3.47%) 30(NC1*1) 2016.08 美国银行 8.52亿美元 3.93% 30 2016.08 法国兴业银行 3.90亿美元 0%(3.6%) 30(NC1*1) 2016.08 United Overseas Bank 0.60亿美元 0%(3.35%) 30 2016.08 法国巴黎银行 1.82亿美元 1.7671% 5 2016.08 蒙特娄银行 1.60亿美元 0%(3.61%) 30 2016.08 加拿大皇家银行 伦敦分行 2.55亿美元 0%(3.60%) 30 2016.08 摩根士丹利 10.00亿美元 4.0% 30(NC1*1) 2016.08 瑞穗证券 2.50亿美元 0%(3.70%) 30 2016.08 西班牙对外银行 0.75亿美元 0%(4.20%) 30(NC1*1) 2016.08 Kommunalbanken AS 1.10亿美元 0%(3.30%) 30(NC5*5) 2016.08 加拿大丰业银行 1.50亿美元 0%(3.63%) 30 2016.08 摩根士丹利 1.70亿美元 4.0% 30(NC4*1) 2016.08 JPMorgan Chase 5.00亿美元 0%(3.98%) 30(NC2*1) 2016.08 加拿大皇家银行 伦敦分行 3.00亿美元 0%(3.55%) 30 2016.07 Natixis 2.75亿美元 0%(3.70%) 30(NC5*1) 2016.07 加拿大国民银行 蒙特娄分行 4.32亿美元 0%(3.72%) 30(NC2*1) 2016.07 加拿大丰业银行 1.50亿美元 0%(3.75%) 30 2016.07 蒙特娄银行 2.62亿美元 0%(3.60%) 30 2016.07 德意志银行新加坡分行 1.00亿美元 0%(5.00%) 30(NC5*1) 2016.07 瑞银 伦敦分行 3.20亿美元 0%(3.60%) 30(NC1*1) 2016.07 星展银行 1.00亿美元 0%(3.61%) 30(NC2*1) 1.25亿美元 0%(3.63%) 30(NC1*1) 2016.07 摩根士丹利 1.05亿美元 0% 30 2016.07 QNB Finance 3.30亿美元 2.2434% 5 2016.07 法国兴业银行 1.6亿美元 0%(3.8%) 20(NC1*1) 2016.07 Canadian Imperial Bank 2.5亿美元 0%(4.0%) 30 of Commerce 2016.06 法国巴黎银行 2.0亿美元 4.2% 12 2016.06 法国兴业银行 5.0亿美元 5.1% 20 2016.06 宏利金融 10.0亿美元 4.7% 30 2016.06 美商花旗集团 2.20亿美元 0%(4.64%) 30 2016.06 法国东方汇理银行 0.54亿美元 2.6% 5 2016.06 Abbey National Treasury Services 1.50亿美元 0%(4.20%) 30(NC5*1) 2016.06 莱斯银行 3.00亿美元 0%(4.25%) 30(NC8*1) 2016.06 法国巴黎银行 4.61亿美元 4.0% 30 0.83亿澳元 3.295% 5 2016.06 玉山银行 0.95亿美元 0%(4.21%) 30 0.95亿美元 4.41% 无到期日 2016.05 德意志银行新加坡分行 1.80亿美元 0%(5.20%) 30(NC5*1) 2016.05 HSBC Bank plc 3.00亿美元 0%(4.10%) 30 2016.05 凯基银行 1.10亿美元 0%(4.14%) 30(NC1*1) 2016.05 摩根士丹利 3.00亿美元 0%(4.45%) 30(NC4*1) 2016.05 Comcast Corporation 14.3亿美元 4.05% 30 2016.05 QNB Finance 11.0亿美元 2.0356% 2 2016.05 美商花旗集团 4.20亿美元 0%(4.62%) 30 2016.05 高盛 2.08亿美元 0% 30 2016.05 Nomura International 0.60亿美元 0%(4.40%) 30(NC1*1) Funding Pte. 2016.05 JPMorgan Chase 1.00亿美元 0%(4.13%) 30(NC5*1) 2016.05 加拿大丰业银行 1.50亿美元 0%(4.35%) 30 2016.05 三菱东京日联银行 2.85亿美元 0%(4.10%) 30(NC5*1) 2016.05 星展银行 1.55亿美元 0%(4.00%) 30(NC1*1) 1.60亿美元 0%(4.00%) 30(NC1*1) 2016.05 摩根士丹利 3.00亿美元 0%(4.55%) 30(NC3*1) 2016.05 加拿大丰业银行 1.50亿美元 0%(4.36%) 30 2016.05 凯基银行 1.06亿美元 0%(4.155%) 30(NC1*1) 2016.04 JPMorgan Chase 3.00亿美元 0%(4.55%) 30(NC5*1) 2016.04 瑞银 伦敦分行 0.53亿美元 0%(4.20%) 30(NC1*1) 2016.04 中美洲银行 1.35亿美元 2.1359% 5 0.25亿美元 4.4% 20 0.25亿美元 4.55% 30 2016.04 Rabobank 2.6亿美元 0%(4.25%) 30 2016.04 欧洲投资银行 2.0亿美元 0%(3.24%) 30(NC5*1) 2016.04 韩国产业银行 1.5亿美元 1.4808% 3 1.5亿美元 1.5808% 5 2016.04 法国东方汇理银行 0.5亿美元 0%(4.20%) 30 2016.04 加拿大皇家银行 伦敦分行 2.0亿美元 0%(4.25%) 30 2016.04 HSBC Bank Plc 5.5亿美元 0%(4.30%) 30 2016.04 荷兰银行 3.0亿美元 5.60% 15 2016.04 法国兴业银行 0.3亿美元 2.75% 30(NC5*1) 2016.04 Natixis 1.0亿美元 0%(4.52%) 30(NC5*1) 2016.04 荷兰银行 0.6亿美元 2.75% 5 2016.03 美商花旗集团 2.0亿美元 0%(4.84%) 30 2016.03 The Bank of Nova Scotia 1.50亿美元 0%(4.50%) 30 2016.03 美国银行 3.79亿美元 4.65% 30 2016.03 高盛 1.40亿美元 0%(5.00%) 30(NC3*1) 2016.03 Rabobank 4.40亿美元 0%(4.30%) 30 2016.03 Abbey National Treasury Services 2.70亿美元 0%(4.55%) 30(NC5*1) 2016.03 Australia and New Zealand Banking Group 2.45亿美元 1.8246% 5 2016.03 摩根士丹利 1.10亿美元 0%(4.80%) 30 2016.03 法国兴业银行 0.20亿美元 0%(4.35%) 30(NC5*1) 3.60亿美元 0%(4.45%) 30(NC1*1) 2.50亿美元 0%(4.42%) 30(NC2*1) 2016.03 摩根士丹利 0.93亿澳币 3.4% 5 2016.03 JPMorgan Chase 2.20亿美元 0%(4.635%) 30(NC5*1) 2016.03 韩国进出口银行 3.50亿美元 1.642% 5 2016.03 荷兰银行 0.95亿美元 1.742% 3 1.45亿美元 1.992% 5 2016.03 瑞银 伦敦分行 3.10亿美元 0%(4.30%) 30(NC1*1) 2016.02 The Bank of Nova Scotia 1.50亿美元 0%(4.45%) 30 2016.02 摩根士丹利 4.00亿美元 4.55% 20 2016.02 Natixis 2.62亿美元 0%(4.62%) 30(NC2*1) 2016.02 美商花旗集团 3.50亿美元 0%(4.82%) 30(NC5*1) 3.55亿美元 0%(4.85%) 30(NC1*1) 2016.02 高盛 4.43亿美元 0%(5.00%) 30(NC1*1) 2016.02 加拿大国民银行 3.00亿美元 0%(4.50%) 30 蒙特娄分行 2016.02 Malayan Banking Berhad 3.47亿美元 0%(4.75%) 30(NC5*1) 2016.02 德意志银行新加坡分行 2.50亿美元 0%(4.77%) 30 2016.02 JPMorgan Chase 4.85亿美元 0%(4.60%) 30(NC5*1) 2016.02 星展银行 1.00亿美元 0%(4.09%) 30(NC2*1) 1.00亿美元 0%(4.11%) 30(NC1*1) 2016.02 三菱东京日联银行 6.00亿美元 0%(4.31%) 30(NC5*1) 2016.02 德意志银行新加坡分行 1.03亿美元 0%(4.75%) 30(NC5*1) 2016.02 加拿大皇家银行 伦敦分行 2.45亿美元 0%(4.23%) 30 2016.02 Nomura International 1.35亿美元 0%(4.70%) 30(NC1*1) Funding Pte. 2016.01 摩根士丹利 1.50亿美元 0%(4.75%) 30 2016.01 百威英博 14.70亿美元 4.915% 30 2016.01 Natixis 2.38亿美元 0%(4.63%) 30(NC1*1) 2016.01 HSBC Bank Plc 2.50亿美元 0%(4.30%) 30 2016.01 玉山银行 2.40亿美元 0%(4.88%) 30 2016.01 玉山银行 2.40亿美元 5.10% 无到期日 2016.01 Intesa Sanpaolo 0.63亿美元 4.25% 12 Bank Ireland p.l.c. 2015年 2015.12 英特尔 9.15亿美元 4.70% 30(NC3*1) 2015.12 Macquarie Bank 1.2亿美元 0%(4.61%) 30(NC5) 2015.12 COMCAST 14.9亿美元 4.60% 30(NC2) 2015.12 Vodafone Group 1.86亿美元 5.35% 30 2015.11 星展银行 0.70亿美元 0%(4.17%) 30(NC1*1) 2015.11 加拿大国民银行 蒙特娄分行 0.75亿美元 0%(4.62%) 30(NC3*1) 2015.10 摩根士丹利 5.00亿美元 0%(5.00%) 29.92 2015.10 玉山银行 0.63亿美元 0%(4.88%) 30 2015.10 玉山银行 0.43亿美元 5.10% 无到期日 2015.10 Natixis 1.40亿美元 0%(4.60%) 30(NC1*1) 2015.10 瑞士银行伦敦分行 1.50亿美元 0%(4.50%) 30(NC1) 2015.10 Hongkong Electric Finance 1.35亿美元 0%(4.60%) 20 1.15亿美元 0%(4.80%) 30 2015.10 星展(台湾)银行 0.60亿美元 0%(4.41%) 30 2015.10 摩根士丹利 2.50亿美元 0%(5.00%) 30 2015.10 法国兴业银行 0.55亿美元 0%(4.50%) 30(NC2*1) 2015.10 德意志银行新加坡分行 2.53亿美元 0%(5.23%) 30(NC5*1) 2015.10 法国电力集团 15.0亿美元 4.75% 30 2015.10 加拿大国民银行 1.10亿美元 0%(4.62%) 30(NC2*1) 2015.09 瑞穗银行 5.38亿美元 4.40% 30 2015.09 HSBC Bank Plc 1.05亿美元 0%(4.18%) 25 2015.09 美国国际集团 4.20亿美元 4.90% 30 2015.09 加拿大皇家银行 伦敦分行 2.75亿美元 0%(4.40%) 30(NC5*1) 0.75亿美元 0%(4.19%) 25(NC5*1) 2015.09 骏懋银行 2.61亿美元 0%(4.80%) 30(NC5*2) 2015.09 Toyota Motor Credit 7.50亿美元 4.25% 30(NC5*1) 2015.09 美国银行 6.04亿美元 4.70% 30 2015.08 JPMorgan Chase 3.75亿美元 0%(4.80%) 30(NC5*1) 0.56亿美元 0%(4.60%) 20(NC5*1) 2015.08 法国兴业银行 0.6亿澳元 3.245% 5 2015.08 英特尔 10.07亿美元 4.90% 30(NC2*1) 2015.07 法国兴业银行 1.30亿美元 0%(4.76%) 30(NC2*1) 2015.07 西班牙对外银行 0.30亿美元 0%(5.05%) 30(NC1*1) 2015.07 Anheuser-Busch 5.65亿美元 4.60% 30 2015.07 中国信托银行 0.60亿美元 0%(4.41%) 30 2015.07 美国国际集团(AIG) 2.90亿美元 0%(4.90%) 30(NC2*1) 2015.07 Nomura International 0.60亿美元 0%(5.00%) 30(NC1*1) Funding Pte. 2015.07 Rabobank 3.20亿美元 0%(4.65%) 30 2015.07 Malayan Banking Berhad 1.60亿美元 0%(4.75%) 30 2015.07 United Overseas Bank 1.35亿美元 0%(4.40%) 30(NC5*1) 2015.07 加拿大国民银行 0.85亿美元 0%(4.53%) 30(NC1*1) 2015.07 法国兴业银行 0.60亿美元 0%(4.40%) 30(NC1*1) 2015.06 莱斯银行 1.90亿美元 0%(4.80%) 30(NC10*1) 2015.06 Natixis 0.60亿美元 0%(4.75%) 30(NC1*1) 0.58亿美元 0%(4.70%) 30(NC2*1) 2015.06 土地银行 1.50亿美元 0%(4.45%) 30 2015.06 Nomura International 0.45亿澳元 0%(6.00%) 30(NC1) Funding Pte. 2015.06 摩根士丹利 4.00亿美元 0%(5.00%) 30 2015.06 高盛 2.17亿美元 0%(5.03%) 30(NC1) 2015.06 花旗集团 3.60亿美元 0%(4.68%) 30 2015.06 JPMorgan Chase 2.14亿美元 0% 30 2015.06 印度信实工业 2.00亿美元 0%(5.00%) 20(NC5*1) 2015.06 United Overseas Bank 1.15亿美元 0% 30 2015.06 Natixis 2.05亿美元 0% 30 2015.06 日本瑞穗证券 1.50亿美元 0%(4.70%) 30(NC5*1) 2015.05 台北富邦银行 0.80亿美元 0%(4.30%) 30 2015.05 Sumitomo Mitsui Banking 6.55亿美元 0%(4.30%) 30 2015.05 法国东方汇理银行 0.70亿美元 0%(4.00%) 15 2015.05 玉山银行 0.85亿美元 0%(4.80%) 30 2015.05 玉山银行 0.85亿美元 0%(4.97%) 无到期日 2015.05 高盛 1.80亿美元 0%(4.45%) 20(NC1) 2015.05 电讯盈科 1.00亿美元 0%(5.00%) 15(NC5) 2015.05 瑞士银行伦敦分行 3.00亿美元 0%(4.45%) 30(NC1) 2015.05 Nomura International 1.81亿美元 0%(4.50%) 30(NC1) Funding Pte. 2015.05 高盛 1.98亿美元 0%(4.65%) 30(NC1) 2015.05 瑞士银行伦敦分行 0.50亿美元 0%(4.36%) 30(NC1) 2015.05 德意志银行新加坡分行 1.35亿美元 0%(4.16%) 30(NC2) 2015.05 美国银行 7.42亿美元 0%(4.35%) 30 2015.05 CIMB Bank Berhad 3.13亿美元 0%(4.50%) 30 2015.04 瑞士信贷伦敦分行 5.15亿美元 0%(4.40%) 30(NC1) 2015.04 瑞士银行伦敦分行 2.05亿美元 0%(4.30%) 30(NC1) 2015.04 美商花旗集团 1.10亿美元 0%(4.41%) 30 2015.04 土地银行 1.10亿美元 0%(4.41%) 30 2015.03 Trans Canada PipeLines 7.50亿美元 0%(4.60%) 30(NC5) 2015.03 国泰世华银行 1.80亿美元 0%(4.20%) 30 2015.03 合库银行 3.00亿美元 0%(4.20%) 30(NC2) 1.00亿美元 0%(4.16%) 30(NC3) 2015.03 德意志银行新加坡分行 2.55亿美元 0%(4.42%) 30(NC1) 2015.03 渣打银行 2.10亿美元 0%(4.40%) 30(NC1) 0.50亿美元 0%(4.06%) 20(NC2) 2015.03 美国国际集团(AIG) 3.50亿美元 0%(4.35%) 30(NC2) 2015.03 法商东方汇理银行 0.80亿美元 0%(4.01%) 20(NC2) 2015.03 德意志银行新加坡分行 0.60亿美元 0%(3.90%) 20(NC2) 0.80亿美元 0%(4.30%) 30(NC1) 1.10亿美元 0%(4.40%) 30(NC2) 2015.03 瑞穗证券 2.35亿美元 0%(4.50%) 30(NC5) 2015.02 摩根大通 3.65亿美元 0%(4.30%) 30(NC5) 2015.02 花旗集团 4.31亿美元 0%(4.30%) 30 2015.02 德意志银行新加坡分行 0.50亿澳元 0%(4.96%) 20(NC1) 0.50亿澳元 0%(5.45%) 30(NC1) 2015.02 AT&T 26.19亿美元 4.6% 30(NC2) 2015.02 瑞士信贷伦敦分行 4.00亿美元 0%(4.30%) 30 2015.02 瑞士信贷伦敦分行 0.60亿澳元 0%(5.30%) 30(NC1) 2015.02 高盛 6.41亿美元 0%(4.50%) 30(NC1) 2015.02 摩根大通 2.15亿美元 0%(4.15%) 30(NC5) 2015.02 台北富邦银行 1.00亿美元 0%(4.12%) 30 2015.01 法国兴业银行 0.45亿澳元 0%(4.92%) 20(NC1) 0.55亿澳元 0%(5.00%) 30(NC1) 2015.01 孟山都 3.65亿美元 4.3% 30(NC2) 2015.01 渣打银行(香港) 5.00亿美元 0%(4.35%) 30(NC1) 2015.01 中国信托银行 2.57亿美元 0%(4.12%) 30(NC2) 2015.01 HSBC Bank Plc 2.20亿美元 0%(4.00%) 30(NC1) 2015.01 骏懋银行 3.15亿美元 0%(4.35%) 30(NC5) 2015.01 HKT CAPITAL 3.00亿美元 0%(4.60%) 15(NC5) 2015.01 瑞士银行伦敦分行 1.00亿美元 0%(4.20%) 30(NC1) 注:1. *表新增发行 2. 主要资料来源:台湾柜台买卖中心(完) (整理 董永年; 审校 乔艳红)