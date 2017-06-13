背景资料：2017年中国信用债违约一览

路透上海6月13日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *中国城市 14中城建PPN002 15 6月12日 3年 7.00% 兴业银行 PPN 本息违约 建设控股集团 大连机床 14机床PPN001 5 5月20日 3年 8.60% 浦发银行 PPN 本息违约，兑付日因 集团 节假日顺延至5月22日 四川煤炭 14川煤炭PPN001 10 5月19日 3年 7.65% 交通银行 PPN 本息违约 产业集团 四川煤炭 12川煤炭MTN1 5 5月15日 5年 5.94% 农业银行 中票 仅付利息，本金未还 产业集团 山东山水 14山水MTN002 12 5月12日 3年 6.20% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 春和集团 12春和债 5.4 4月24日 6年 7.78% 中投证券 企业债 付息违约 东北特殊 13东特钢MTN2 8 4月12日 5年 5.63% 农业银行 中票 付息违约 钢集团 珠海中富 12珠中富MTN1 5.9 3月28日 5年 6.60% 交通银行 中票 未按期兑付本息 工商银行 启动信用增进程序 4/18付全部利息3,894万元 5/2兑付本金3.8亿元 6/1兑付剩余2.1亿本金 华盛江泉 12江泉债 8 3月13日 7年 8.40% 东兴证券 企业债 未能按时支付回售 集团 债券本金 中国城市 16中城建MTN001 18 3月1日 5年 3.97% 浙商银行 中票 付息违约 建设控股集团 华泰证券 山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团 豁免违约及救济方案后 未按期办妥法律手续， 兑付日提前至2月13日 大连机床 16大机床SCP003 5 2月7日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约条款后 集团 未获持有人会议豁免 兑付日提前至2月7日 内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3日 东北特殊 13东特钢MTN1 14 1月15日 5年 6.10% 中国银行 中票 付息违约，付息日因 钢集团 假期延至1月16日 大连机床 16大机床MTN001 4 1月14日 3年 7.00% 兴业银行 中票 付息违约，付息日因 集团 假期延至1月16日 -------------------------------------------------------------------------------------------- 此外，今年以来信用债市场还有如下风险事件： --6月2日，中钢股份公告称，将“10中钢债” 回售登记期再度延长至6月16日结束，这 已是10中钢债回售登记第28次延期。而中钢国际 去年9月末公告称，收到控股股东中国中钢集团通 知，中钢集团债务重组方案正式获得批准。 中国银行 去年12月6日称，包括该行在内的六家债委会主席行与中钢集团正式签署 债务重组框架协议，将对本息总额600亿元人民币的债权整体重组，其中部分可通过发行可转债的方式置换金 融机构对应债权。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)