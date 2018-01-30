背景资料：2018年中国信用债违约一览

路透上海1月30日 - 据路透不完全统计，2017年中国信用债市场有近30只个券公告违约，在数量上较上年 略减，但呈现同一发行人多期债券连续违约，且多数有国有背景等特点。出现违约较多的发行主体包括中国城 市建设控股集团、大连机床集团和东北特殊钢集团等。 以下据公开信息统计的2018年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *丹东港集团 16丹港01 20 1月27日 5年 5.50% -- 公司债 付息违约 (附第3年末发行人和投资者选择权) 因周末顺延至29日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *亿阳集团 16亿阳01 2.09 1月27日 4年 7.10% 中山证券 公司债 无法兑付付息 (附第2年末发行人及投资者选择权，本次应全部回售) 华泰联合证券 因周末顺延至29日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 四川煤炭 15川煤炭PPN001 5 1月9日 3年 7.70% 兴业银行 PPN 本金违约 产业集团 仅兑付3,850万元利息 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 丹东港集团 15丹东港PPN001 5 1月13日 3年 7.60% -- PPN 本息违约 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 大连机床集团 16大机床MTN001 4 1月14日 3年 7.00% 兴业银行 中票 付息违约，因周末 顺延至1月15日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 参看2017年信用债违约一览，可点选 (完) (整理 李宏薇; 审校 侯向明)