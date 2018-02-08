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February 8, 2018 / 1:55 AM / 2 days ago

背景资料：2018年中国信用债违约一览

2 分钟阅读

    路透北京2月8日 - 据路透不完全统计，2017年中国信用债市场有近30只个券公告违约，在数量上较上年
略减，但呈现同一发行人多期债券连续违约，且多数有国有背景等特点。出现违约较多的发行主体包括中国城
市建设控股集团、大连机床集团和东北特殊钢集团等。
        
    以下据公开信息统计的2018年中国信用债市场出现的违约案例一览：
    
  发债主体     债券简称     发行规模  兑付日或  期限 票面利率 主承销商  债券种类     备    注
                          (亿元人民币) 付息日 
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*大连机床集团 15机床PPN001      5      2月5日   3年    7.80%  浦发银行   PPN         本息违约
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 丹东港集团   16丹港01         20      1月27日  5年    5.50%     --      公司债      付息违约
                    (附第3年末发行人和投资者选择权)                             因周末顺延至29日
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 亿阳集团     16亿阳01          2.09   1月27日  4年    7.10%   中山证券  公司债     无法兑付付息
              (附第2年末发行人及投资者选择权，本次应全部回售)  华泰联合证券     因周末顺延至29日
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 四川煤炭    15川煤炭PPN001     5      1月9日   3年    7.70%   兴业银行   PPN         本金违约 
 产业集团                                                                  仅兑付3,850万元利息
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 丹东港集团  15丹东港PPN001     5      1月13日  3年    7.60%     --       PPN　       本息违约
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 大连机床集团 16大机床MTN001    4      1月14日  3年    7.00%   兴业银行   中票  付息违约，因周末
                                                                                  顺延至1月15日
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    参看2017年信用债违约一览，可点选             (完)

 (整理 侯向明； 审校 边竞)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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