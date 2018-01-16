能源产业：研究显示，2017年洁净能源投资增至3,335亿美元

路透伦敦1月16日 - 周二公布的研究结果显示，去年全球新洁净能源投资成长3%至3,335亿美元，受到太阳能光伏(PV)装机数量大增推动。

彭博新能源财经(BNEF)在一份年度报告中指出，该数据低于2015年的纪录高点3,603亿美元。

2017年太阳能投资总计为1,608亿美元，较前一年增加18%，尽管技术成本已经下滑。研究显示，当中有超过一半是在中国的投资。

BNEF主管Jon Moore表示，“考虑到新能源中的主要技术--太阳能的资本成本持续大幅下滑，2017年的总金额显得更为突出。去年典型的公用事业规模PV系统每百万瓦特(megawatt)较两年前便宜约25%。”

去年中国的清洁能源投资总计1,326亿美元创纪录高位，同比增加24%。

欧洲的投资额为574亿美元，较上年减少26%。美国投资569亿美元，较2016年增加1%。

与此同时，去年清洁能源交易额达到1,279亿美元，创纪录高位；各方买卖清洁能源项目与企业，并对现有项目债务进行再融资。

私募股权收购交易额达到创纪录的158亿美元，较前一年增加五倍。报告称，2017年规模最大的收购交易是Brookfield Asset Management以47亿美元参股TerraForm Power的交易。(完)