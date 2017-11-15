航空产业：汉莎航空提出以2.5亿欧元接手意大利航空资产--消息

路透法兰克福11月15日 - 一名熟知内情人士周二表示，德国汉莎航空(Lufthansa AG)提出以2.5亿欧元(2.94亿美元)接管意大利航空(Alitalia)多数机队及半数员工。

意大利航空员工今年稍早回绝了一份裁员减薪的计画之后，该公司就进入特别行政管理状态。

在10月16日、也就是为意大利航空资产送交具约束力要约的截止日之前，汉莎航空是七家提交要约的业者之一。

两名消息人士称，汉莎航空的代表，包括其意大利航空事业Air Dolomiti的主管在内，本周四将与意大利航空行政管理人讨论合约。

其中一名消息人士称，这并非第一次就汉莎航空的计画开会，同时不太可能获得明显的进展。

根据第一名消息人士说法，汉莎航空提出将保留约90-100架的意大利航空飞机，后者的机队总数为123架。

该名人士补充称，汉莎航空无意接手意大利航空的地勤服务团队，只愿意承接缩小规模后的意大利航空，此一说法证实了意大利报纸Il Messaggero率先披露的内容。

该收购计划提出接收约6,000名意大利航空员工，目前该公司员工约12,000人。

Il Messaggero表示，初步拟定的2.5亿欧元现金投入可能增加一倍，取决于与政府及供应商达成的协议。该报也表示，一旦意大利航空完成重组，未来可能加码投资，重新聘雇部分员工。

该报表示，罗马的Fiumicino机场将成为汉莎航空另一个基地，提供跨越大西洋飞往南北美洲的航班，与此同时，米兰的机场将用于点对点的连结，做为交通支线。

意大利航空发言人不予置评。汉莎航空发言人重申，该公司仅对经过重组的“新意大利航空”有兴趣。

行业分析师已对能否很快达成任何协议表示怀疑，尤其是意大利即将于明年初举行大选。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 高琦/张荻)