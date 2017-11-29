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芝加哥期市：供应压力打压玉米触及合约低位，小麦连涨第二日
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#货币新闻
2017年11月29日 / 凌晨1点47分 / 2 天前

芝加哥期市：供应压力打压玉米触及合约低位，小麦连涨第二日

1 分钟阅读

    路透新加坡11月29日 - 芝加哥12月玉米期货周三基本持平，上日触及合约低位，受全球供应充足和需求疲软打压。
    
    小麦期货连涨第二个交易日，受空头回补支撑，不过全球供应创纪录限制涨势。
    
    美国大丰收加重全球供应过剩，给玉米带来压力。不过南美2018年度作物的天气条件目前看来比较温和。

    美国农业部(USDA)周一晚间称，美国玉米收割率为95%。

    USDA周二称，美国农户2018年大豆种植面积或将创纪录高位，其他主要作物种植面积也将提升。

    如果预期成真，那么又一年大丰收将使全球粮食维持充裕供应，多年来这种充裕供应使大豆和玉米价格持
续低迷。

    埃及主要国有谷物进口商称，在国际标售中买入12万吨俄罗斯小麦。没有美国小麦标售。这凸显出美国小
麦出口面临的挑战。

    过去一个月中国购买了大约10-12艘船货，其中主要为美国玉米，中国并将增加购买量，因为国内外价差
促使买家寻找低价进口产品。

    交易员称，大宗商品基金卖超CBOT玉米、大豆、豆粕和小麦期货合约，买超豆油期货合约。
    
 合约      价格      变动    涨跌%     RSI
 CBOT小麦  430.00    0.75    +0.17%    32
 CBOT玉米  336.25    0.00    +0.00%    31
 CBOT大豆  993.00    0.00    +0.00%    58
 CBOT稻米  12.31     $0.00   +0.00%    69
 WTI原油   57.70     -$0.29  -0.50%    60
 汇率                                         
 欧元/美   $1.184                             
 元                                    
 美元/澳   0.7595                             
 元                                    
 
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/王灿；审校 徐文焰/杜明霞)

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