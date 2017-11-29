芝加哥期市：供应压力打压玉米触及合约低位，小麦连涨第二日

路透新加坡11月29日 - 芝加哥12月玉米期货周三基本持平，上日触及合约低位，受全球供应充足和需求疲软打压。 小麦期货连涨第二个交易日，受空头回补支撑，不过全球供应创纪录限制涨势。 美国大丰收加重全球供应过剩，给玉米带来压力。不过南美2018年度作物的天气条件目前看来比较温和。 美国农业部(USDA)周一晚间称，美国玉米收割率为95%。 USDA周二称，美国农户2018年大豆种植面积或将创纪录高位，其他主要作物种植面积也将提升。 如果预期成真，那么又一年大丰收将使全球粮食维持充裕供应，多年来这种充裕供应使大豆和玉米价格持 续低迷。 埃及主要国有谷物进口商称，在国际标售中买入12万吨俄罗斯小麦。没有美国小麦标售。这凸显出美国小 麦出口面临的挑战。 过去一个月中国购买了大约10-12艘船货，其中主要为美国玉米，中国并将增加购买量，因为国内外价差 促使买家寻找低价进口产品。 交易员称，大宗商品基金卖超CBOT玉米、大豆、豆粕和小麦期货合约，买超豆油期货合约。 合约 价格 变动 涨跌% RSI CBOT小麦 430.00 0.75 +0.17% 32 CBOT玉米 336.25 0.00 +0.00% 31 CBOT大豆 993.00 0.00 +0.00% 58 CBOT稻米 12.31 $0.00 +0.00% 69 WTI原油 57.70 -$0.29 -0.50% 60 汇率 欧元/美 $1.184 元 美元/澳 0.7595 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/王灿；审校 徐文焰/杜明霞)