芝加哥期市：全球供应充裕拖累小麦价格走低，玉米期货回落

路透新加坡11月30日 - 美国小麦期货周四下跌，过去六个交易日中有四天下跌，接近本周稍早所及的低点，因为全球供应创纪录令价格承压。 玉米期货走低，上日涨0.8%，因为需求复苏支撑价格。大豆期货下跌，市场关注阿根廷气候好转。 小麦市场面临全球供应充裕的压力。俄罗斯2018年有望再度迎来小麦大丰收，加重了看跌情绪。 农业咨询机构SovEcon在对未来一年的首份作物预估中称，俄罗斯201 8年小麦产出料为7,670万吨，将是纪录第二高，仅低于今年创纪录水准8, 390万吨。 玉米市场，对需求升温的预期支撑价格。 三位消息人士称，过去一个月，中国购买了约10-12船玉米，其中主 要为美国玉米，且有可能增加购买量，因国内和国际市场价差触及创纪录 水平，刺激买家买入廉价的进口玉米。 美国农业部周三确认，民间出口商出售10.16万吨美国玉米至未知目 的地，9月1日开始的2017/18销售年度交付。 阿根廷部分地区降雨缓解了对玉米生长的担忧，不过还需更多降雨。 四位业者本周对路透表示，巴西分析师可能在未来数周调升对大豆产 量的预估，因气候疑虑缓解，且作物生长状况良好。 交易员称，大宗商品基金周三买超CBOT玉米、小麦和豆粕期货合约， 小幅卖超豆油和大豆期货。 以下为0136GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% RSI CBOT小麦 433.50 -1.25 -0.29% 38 CBOT玉米 353.00 -0.50 -0.14% 41 CBOT大豆 991.75 -0.75 -0.08% 57 CBOT稻米 12.38 $0.00 +0.00% 70 WTI原油 57.38 $0.08 +0.14% 56 汇率 欧元/美元 $1.186 $1.186 美元/澳元 0.7583 0.758 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美 元/英担。(完) (编译 王灿/李爽 审校 陈宗琦/张荻)