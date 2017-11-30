FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
芝加哥期市：全球供应充裕拖累小麦价格走低，玉米期货回落
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
深度分析
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
国际财经
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月30日 / 凌晨2点08分 / 1 天前

芝加哥期市：全球供应充裕拖累小麦价格走低，玉米期货回落

2 分钟阅读

    路透新加坡11月30日 - 美国小麦期货周四下跌，过去六个交易日中有四天下跌，接近本周稍早所及的低点，因为全球供应创纪录令价格承压。    

    玉米期货走低，上日涨0.8%，因为需求复苏支撑价格。大豆期货下跌，市场关注阿根廷气候好转。

    小麦市场面临全球供应充裕的压力。俄罗斯2018年有望再度迎来小麦大丰收，加重了看跌情绪。

    农业咨询机构SovEcon在对未来一年的首份作物预估中称，俄罗斯201
8年小麦产出料为7,670万吨，将是纪录第二高，仅低于今年创纪录水准8,
390万吨。
    
    玉米市场，对需求升温的预期支撑价格。
    
    三位消息人士称，过去一个月，中国购买了约10-12船玉米，其中主
要为美国玉米，且有可能增加购买量，因国内和国际市场价差触及创纪录
水平，刺激买家买入廉价的进口玉米。
    
    美国农业部周三确认，民间出口商出售10.16万吨美国玉米至未知目
的地，9月1日开始的2017/18销售年度交付。
    
    阿根廷部分地区降雨缓解了对玉米生长的担忧，不过还需更多降雨。
    
    四位业者本周对路透表示，巴西分析师可能在未来数周调升对大豆产
量的预估，因气候疑虑缓解，且作物生长状况良好。
         
    交易员称，大宗商品基金周三买超CBOT玉米、小麦和豆粕期货合约，
小幅卖超豆油和大豆期货。
    
  以下为0136GMT报价：    
 合约        价格       变动    涨跌%    RSI
 CBOT小麦    433.50     -1.25   -0.29%   38
 CBOT玉米    353.00     -0.50   -0.14%   41
 CBOT大豆    991.75     -0.75   -0.08%   57
 CBOT稻米    12.38      $0.00   +0.00%   70
 WTI原油     57.38      $0.08   +0.14%   56
 汇率                                    
 欧元/美元   $1.186     $1.186           
 美元/澳元   0.7583     0.758            
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美
元/英担。(完) (编译 王灿/李爽  审校 陈宗琦/张荻)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below