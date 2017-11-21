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芝加哥期市：全球供应充足打压小麦连跌第二日，玉米亦下跌
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2017年11月21日 / 凌晨1点36分 / 1 天前

芝加哥期市：全球供应充足打压小麦连跌第二日，玉米亦下跌

2 分钟阅读

    路透新加坡11月21日 - 芝加哥小麦期货周二连跌第二日，因全球供
应充足打压价格。
    
    玉米下跌，此前连涨两天；大豆小幅连跌第二日。
    
    美国和欧洲小麦出口需求不佳，因俄罗斯等黑海出口国收成创纪录，
主导全球市场。
    
    价格可能进一步承压，因天气情况适宜，乌克兰冬季作物生长情况好
于去年同期。

    美国农业部(USDA)称，截至11月16日当周，美国小麦检验量为259,264吨，接近分析师预期的25万-45万吨区间低端。

    但伊拉克向美国、澳洲或加拿大标购5万吨小麦，可能增加美国的销量，因为没有来自俄罗斯和乌克兰的竞争。 

    USDA在周度报告中称，大豆收割完成96%，玉米收割完成90%，均比分析师预期低一个百分点。

    干旱气候可能损害阿根廷大豆单产，进而抑制大豆期货跌势。    

    交易商称，大宗商品基金周一净买入芝加哥期货交易所(CBOT)玉米、大豆和豆粕期货合约，净卖出小麦和豆油期货合约。 

 以下为0107 GMT报价：
 合约       价格     变动     涨跌%    两日涨跌  30日移动均  RSI
                                       %         值          
 CBOT小麦   421.75   -0.25    -0.06%   +0.06%    428.96      43
 CBOT玉米   344.00   -1.00    -0.29%   +2.23%    346.86      52
 CBOT大豆   988.75   -1.25    -0.13%   +1.72%    988.16      58
 CBOT稻米   12.31    -$0.07   -0.57%   +1.15%    $11.93      78
 WTI原油    56.35    -$0.07   -0.12%   -0.35%    $54.17      59
 汇率                                                             
 欧元/美元  $1.174   $0.001   +0.07%   -0.45%                
 美元/澳元  0.7545   0.000    -0.05%   -0.26%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/王灿；审校 郑茵/张荻)

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