芝加哥期市：全球供应充足打压小麦连跌第二日，玉米亦下跌

路透新加坡11月21日 - 芝加哥小麦期货周二连跌第二日，因全球供 应充足打压价格。 玉米下跌，此前连涨两天；大豆小幅连跌第二日。 美国和欧洲小麦出口需求不佳，因俄罗斯等黑海出口国收成创纪录， 主导全球市场。 价格可能进一步承压，因天气情况适宜，乌克兰冬季作物生长情况好 于去年同期。 美国农业部(USDA)称，截至11月16日当周，美国小麦检验量为259,264吨，接近分析师预期的25万-45万吨区间低端。 但伊拉克向美国、澳洲或加拿大标购5万吨小麦，可能增加美国的销量，因为没有来自俄罗斯和乌克兰的竞争。 USDA在周度报告中称，大豆收割完成96%，玉米收割完成90%，均比分析师预期低一个百分点。 干旱气候可能损害阿根廷大豆单产，进而抑制大豆期货跌势。 交易商称，大宗商品基金周一净买入芝加哥期货交易所(CBOT)玉米、大豆和豆粕期货合约，净卖出小麦和豆油期货合约。 以下为0107 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 421.75 -0.25 -0.06% +0.06% 428.96 43 CBOT玉米 344.00 -1.00 -0.29% +2.23% 346.86 52 CBOT大豆 988.75 -1.25 -0.13% +1.72% 988.16 58 CBOT稻米 12.31 -$0.07 -0.57% +1.15% $11.93 78 WTI原油 56.35 -$0.07 -0.12% -0.35% $54.17 59 汇率 欧元/美元 $1.174 $0.001 +0.07% -0.45% 美元/澳元 0.7545 0.000 -0.05% -0.26% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/王灿；审校 郑茵/张荻)