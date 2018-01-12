芝加哥期市：大豆下跌，周线跌幅或达2%

路透悉尼1月12日 - 美国大豆期货周五小幅下跌，因美国农业部(USD A)随后将公布美国库存上升的预期带来压力，推动大豆创下一个月来最大 单周跌幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最为活跃的3月大豆合约本周跌逾 2%，为一个月来最大单周跌幅。 玉米期货本周下跌逾0.5%，为一个月来最大单周跌幅。 主力小麦期货本周涨逾0.5%，为连续第四个周线上涨。 分析师预计美国农业部数据将显示，美国冬小麦种植面积减小，美国玉米年末库存下降。 咨询机构Agroconsult周四表示，巴西2017/18作物年度应收获1.141亿吨大豆，追平2016/17年度的历史新高。该机构11月预估的产量为1.11亿吨。 美国周度大豆出口销量为607,400吨，玉米销量为437,800，均在分析师预期的范围内。 美国小麦出口降至71,500吨，为销售季低位，也低于预估的250,000 -450,000吨。 以下为0201GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 433.75 0.50 +0.12% -0.12% 426.62 58 CBOT玉米 348.75 0.00 +0.00% -0.07% 350.93 40 CBOT大豆 948.75 -1.25 -0.13% -0.65% 977.71 27 CBOT稻米 11.74 $0.01 +0.09% -1.39% $12.10 34 WTI原油 63.60 -$0.20 -0.31% +0.05% $59.25 78 汇率 欧元/美 $1.204 $0.001 +0.09% +0.81% 元 美元/澳 0.7885 0.000 -0.06% +0.55% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/ 英担。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 张荻/白云)