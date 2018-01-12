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芝加哥期市：大豆下跌，周线跌幅或达2%
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#货币新闻
January 12, 2018 / 2:37 AM / a day ago

芝加哥期市：大豆下跌，周线跌幅或达2%

2 分钟阅读

    路透悉尼1月12日 - 美国大豆期货周五小幅下跌，因美国农业部(USD
A)随后将公布美国库存上升的预期带来压力，推动大豆创下一个月来最大
单周跌幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最为活跃的3月大豆合约本周跌逾
2%，为一个月来最大单周跌幅。
    
    玉米期货本周下跌逾0.5%，为一个月来最大单周跌幅。

    主力小麦期货本周涨逾0.5%，为连续第四个周线上涨。
    
    分析师预计美国农业部数据将显示，美国冬小麦种植面积减小，美国玉米年末库存下降。
    
    咨询机构Agroconsult周四表示，巴西2017/18作物年度应收获1.141亿吨大豆，追平2016/17年度的历史新高。该机构11月预估的产量为1.11亿吨。
    
    美国周度大豆出口销量为607,400吨，玉米销量为437,800，均在分析师预期的范围内。
    
    美国小麦出口降至71,500吨，为销售季低位，也低于预估的250,000 -450,000吨。

以下为0201GMT报价：

 合约      价格      变动      涨跌%     两日涨跌  30日移动均  RSI
                                         %         值          
 CBOT小麦    433.75      0.50    +0.12%    -0.12%      426.62   58
 CBOT玉米    348.75      0.00    +0.00%    -0.07%      350.93   40
 CBOT大豆    948.75     -1.25    -0.13%    -0.65%      977.71   27
 CBOT稻米     11.74     $0.01    +0.09%    -1.39%      $12.10   34
 WTI原油      63.60    -$0.20    -0.31%    +0.05%      $59.25   78
 汇率                                                             
 欧元/美     $1.204    $0.001    +0.09%    +0.81%                 
 元                                                            
 美元/澳     0.7885     0.000    -0.06%    +0.55%                 
 元                                                            
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/
英担。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 张荻/白云)

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