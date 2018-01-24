芝加哥期市：大豆价格下跌，为七个交易日以来首见

路透悉尼1月24日 - 美国大豆价格周三小跌，为七个交易日以来首见 ，不过由于担心南美干旱天气将损害产量，价格仍徘徊在近五周高位。 0159GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约下滑0.1%报每 蒲式耳9.85-3/4美元。上日该合约涨0.2%，并触及12月11日以来高点9.88 -3/4美元。 玉米期货小升0.1%报每蒲式耳3.51-1/2美元，上日收低0.2%。 主力小麦期货跌0.1%至4.2125美元，周二收低1%。 美国中西部部分小麦种植区降雨和降雪为处于冬眠期的软红冬麦补充了土壤湿度。 分析公司Informa Economics下调2018年美国大豆和玉米种植预估，不过预计大豆种植面积9,138.7万英亩 仍将创记录。 以下为0159 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 421.25 -0.25 -0.06% -1.06% 424.48 46 CBOT玉米 351.50 0.25 +0.07% -0.14% 350.23 56 CBOT大豆 985.75 -0.50 -0.05% +0.15% 971.03 72 CBOT稻米 12.20 $0.00 +0.00% +0.16% $12.02 71 WTI原油 64.42 -$0.05 -0.08% +1.46% $60.82 73 汇率 欧元/美 $1.231 $0.001 +0.07% +0.37% 元 美元/澳 0.8001 0.001 +0.06% -0.20% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 张涛/汪红英)