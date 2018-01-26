芝加哥期市：大豆价格周线料连两周上涨，小麦连三日走升

路透新加坡1月26日 - 芝加哥大豆价格周五几无变动，在上交易日的 七周高位附近交投，但周线料为连续第二周上涨，因全球第三大大豆供应 国阿根廷天气乾燥。 小麦连续第三日上涨，周线涨幅料将创下近七个月来最大，因空头回 补且担忧美国冬麦作物欠缺积雪覆盖的保护。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周上涨1.6%，使得上 周开始以来的升幅来到3.3%。 小麦期货本周以来涨3.3%，为6月底以来最大周线涨幅；玉米期货涨0.8%，有望连续第二周上涨。 由于干旱天气料将影响单产，阿根廷今年总产量料下降。 阿根廷周四下调了大豆和玉米种植面积预估，因该国主要粮食产区潘帕斯草原天气过热过干，可能会导致单产和种植面积下降。 但巴西和美国的丰收可能会抵消阿根廷产量减少的影响。 美国农业部本月预计，2017/18销售年度末的全球大豆库存处于9,857万吨的纪录高位。 农产品贸易商称，近来市场上涨促使美国农户出售之前因价格低而储存起来的玉米和大豆。 以下为0127GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 436.75 2.25 +0.52% +3.62% 425.65 67 CBOT玉米 355.00 -0.25 -0.07% +1.07% 350.59 66 CBOT大豆 992.25 0.00 +0.00% +0.61% 971.17 78 CBOT稻米 12.17 $0.03 +0.25% -0.25% $12.01 68 WTI原油 65.41 -$0.10 -0.15% -0.30% $61.39 78 汇率 欧元/美元 $1.242 $0.001 +0.09% +0.98% 美元/澳元 0.8036 -0.002 -0.31% +0.50% (编译 戴素萍/汪红英；审校 王丽鑫/张涛/张若琪)