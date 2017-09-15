芝加哥期市：大豆价格回落，但仍有望录得近两个月最大单周涨幅

路透悉尼9月15日 - 美国大豆价格周五略微回落，但仍有望录得近两 个月来最大单周涨幅，受益于出口需求强劲。 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货本周迄今涨近1.5%。 玉米期货本周迄今跌近1%，势将创下三周来首次周线下滑。 主力小麦合约本周以来上涨1%，上周周线几无变动。 美国农业部(USDA)公布，9月7日止当周美国大豆出口销售160万吨，预估为100-130万吨。 USDA还称，民间出口商又向中国出口了19.8万吨美国大豆。 以下为0118GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 442.00 -1.00 -0.23% -0.28% 447.37 60 CBOT玉米 353.25 -1.00 -0.28% +0.50% 362.37 45 CBOT大豆 975.25 -0.75 -0.08% +1.54% 950.62 64 CBOT稻米 12.81 $0.00 +0.00% -1.08% $12.65 54 WTI原油 49.70 -$0.19 -0.38% +0.81% $48.15 63 汇率 欧元/美元 $1.190 -$0.001 -0.12% +0.16% 美元/澳元 0.7990 -0.001 -0.19% +0.08% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 陈宗琦/张若琪)