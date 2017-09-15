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芝加哥期市：大豆价格回落，但仍有望录得近两个月最大单周涨幅
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#货币新闻
2017年9月15日 / 凌晨2点01分 / 1 个月内

芝加哥期市：大豆价格回落，但仍有望录得近两个月最大单周涨幅

2 分钟阅读

    路透悉尼9月15日 - 美国大豆价格周五略微回落，但仍有望录得近两
个月来最大单周涨幅，受益于出口需求强劲。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货本周迄今涨近1.5%。
    
    玉米期货本周迄今跌近1%，势将创下三周来首次周线下滑。

    主力小麦合约本周以来上涨1%，上周周线几无变动。
    
    美国农业部(USDA)公布，9月7日止当周美国大豆出口销售160万吨，预估为100-130万吨。
    
    USDA还称，民间出口商又向中国出口了19.8万吨美国大豆。
 以下为0118GMT报价：
 合约             价格       变动      涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦       442.00      -1.00     -0.23%       -0.28%         447.37    60
 CBOT玉米       353.25      -1.00     -0.28%       +0.50%         362.37    45
 CBOT大豆       975.25      -0.75     -0.08%       +1.54%         950.62    64
 CBOT稻米        12.81      $0.00     +0.00%       -1.08%         $12.65    54
 WTI原油         49.70     -$0.19     -0.38%       +0.81%         $48.15    63
 汇率                                                                         
 欧元/美元      $1.190    -$0.001     -0.12%       +0.16%                     
 美元/澳元      0.7990     -0.001     -0.19%       +0.08%                     
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 陈宗琦/张若琪)

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