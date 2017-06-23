芝加哥期市：大豆价格小涨，但势将录得六个月来最大单周跌幅

路透悉尼6月23日 - 美国大豆价格周五小升，但仍接近上日触及的近 17个月低位，预报的天气状况对作物有利，因而大豆价格料将录得六个月 来最大单周跌幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周已下跌近3.5%，或 将录得去年12月23日以来的最大单周跌幅。 大豆触及每蒲式耳9.03美元的低点，此为2016年4月以来的最低水位 。 玉米期货本周迄今跌0.1%，或连续第五周周线下滑。 小麦期货本周持平，之前连续两周周线下滑。 美国大豆、玉米和小麦一周出口销售数据基本符合或逊于预估。 美国中西部作物带气温更温和，玉米和大豆价格承压。 未来几天美国北部大平原地区料有降雨，同时法国酷热天气影响程度尚不明朗。 以下为0112GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 461.25 0.00 +0.00% +8.21% 413.29 61 CBOT玉米 362.75 0.00 +0.00% +1.26% 355.76 30 CBOT大豆 907.50 3.50 +0.39% -12.76% 1021.78 27 CBOT稻米 11.13 $0.02 +0.18% +11.47% $9.83 45 WTI原油 42.89 $0.15 +0.35% -19.09% $52.04 26 汇率 欧元/美元 $1.115 $0.055 +5.16% +4.76% 美元/澳元 0.7544 0.007 +0.92% +0.60% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/李爽 审校 王颖/杜明霞)