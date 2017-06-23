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芝加哥期市：大豆价格小涨，但势将录得六个月来最大单周跌幅
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2017年6月23日 / 凌晨1点59分 / 2 个月前

芝加哥期市：大豆价格小涨，但势将录得六个月来最大单周跌幅

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼6月23日 - 美国大豆价格周五小升，但仍接近上日触及的近
17个月低位，预报的天气状况对作物有利，因而大豆价格料将录得六个月
来最大单周跌幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周已下跌近3.5%，或
将录得去年12月23日以来的最大单周跌幅。
    
    大豆触及每蒲式耳9.03美元的低点，此为2016年4月以来的最低水位
。

    玉米期货本周迄今跌0.1%，或连续第五周周线下滑。
    
    小麦期货本周持平，之前连续两周周线下滑。
    
    美国大豆、玉米和小麦一周出口销售数据基本符合或逊于预估。
    
    美国中西部作物带气温更温和，玉米和大豆价格承压。
    
    未来几天美国北部大平原地区料有降雨，同时法国酷热天气影响程度尚不明朗。
    
    
 以下为0112GMT报价：
 合约        价格    变动    涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    461.25    0.00   +0.00%      +8.21%         413.29    61
 CBOT玉米    362.75    0.00   +0.00%      +1.26%         355.76    30
 CBOT大豆    907.50    3.50   +0.39%     -12.76%        1021.78    27
 CBOT稻米     11.13   $0.02   +0.18%     +11.47%          $9.83    45
 WTI原油      42.89   $0.15   +0.35%     -19.09%         $52.04    26
 汇率                                                                
 欧元/美元   $1.115  $0.055   +5.16%      +4.76%                     
 美元/澳元   0.7544   0.007   +0.92%      +0.60%                     
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/李爽  审校 王颖/杜明霞)

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