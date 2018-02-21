芝加哥期市：大豆价格小跌，但仍在近七个月高位附近

路透悉尼2月21日 - 美国大豆价格周三小幅下跌，但仍接近近七个月高点，因市场担心阿根廷乾旱气候可能导致大幅度减产。 0201GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.4%至每蒲式耳10.22美元。大豆期货周二涨0.5%，触及近七个月最高水平10.39美元。 主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.65-1/4美元，上日收盘跌0.5%。 交投最活跃的小麦期货下跌0.2%至每蒲式耳4.48-1/2美元，周二收盘跌1.9%。 阿根廷自11月以来的炎热天气促使交易员和分析师下调收成预估，令人预计出口业务可能会从南美转至美国。 阿根廷农业咨询机构Agripac将大豆产量预估较本作物季开始时下调约18%至4,700万吨，并将玉米产量预估下调12%至3,700万吨。 以下为0201GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移 RSI 跌% 动均值 CBOT小 448.50 -0.75 -0.17% -2.02% 442.27 44 麦 CBOT玉 365.25 -0.25 -0.07% -0.61% 358.57 54 米 CBOT大 1022.00 -4.50 -0.44% +0.05% 988.09 70 豆 CBOT稻 11.86 $0.00 +0.04% -1.29% $12.21 27 米 WTI原 61.33 -$0.46 -0.74% -0.57% $63.20 45 油 汇率 欧元/ $1.234 $0.000 +0.03% -0.54% 美元 美元/ 0.7875 -0.001 -0.08% -0.46% 澳元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 王灿/汪红英；审校 龚芳/于春红)