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February 21, 2018 / 2:27 AM / a day ago

芝加哥期市：大豆价格小跌，但仍在近七个月高位附近

2 分钟阅读

    路透悉尼2月21日 - 美国大豆价格周三小幅下跌，但仍接近近七个月高点，因市场担心阿根廷乾旱气候可能导致大幅度减产。

    0201GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.4%至每蒲式耳10.22美元。大豆期货周二涨0.5%，触及近七个月最高水平10.39美元。

    主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.65-1/4美元，上日收盘跌0.5%。

    交投最活跃的小麦期货下跌0.2%至每蒲式耳4.48-1/2美元，周二收盘跌1.9%。
    
    阿根廷自11月以来的炎热天气促使交易员和分析师下调收成预估，令人预计出口业务可能会从南美转至美国。
    
    阿根廷农业咨询机构Agripac将大豆产量预估较本作物季开始时下调约18%至4,700万吨，并将玉米产量预估下调12%至3,700万吨。
 以下为0201GMT报价：
 合约    价格     变动    涨跌%   两日涨  30日移   RSI
                                  跌%     动均值   
 CBOT小  448.50   -0.75   -0.17%  -2.02%  442.27   44
 麦                                                
 CBOT玉  365.25   -0.25   -0.07%  -0.61%  358.57   54
 米                                                
 CBOT大  1022.00  -4.50   -0.44%  +0.05%  988.09   70
 豆                                                
 CBOT稻  11.86    $0.00   +0.04%  -1.29%  $12.21   27
 米                                                
 WTI原   61.33    -$0.46  -0.74%  -0.57%  $63.20   45
 油                                                
 汇率                                              
 欧元/   $1.234   $0.000  +0.03%  -0.54%           
 美元                                              
 美元/   0.7875   -0.001  -0.08%  -0.46%           
 澳元                                              
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 王灿/汪红英；审校 龚芳/于春红)
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