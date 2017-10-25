芝加哥期市：大豆价格微升，但北美供应增加令涨幅受抑

路透悉尼10月25日 - 美国大豆期货周三微升，脱离近两周低点，不过涨幅受抑，因北美收割加速，市场供应增加。 0056GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货涨0.2%报每蒲式耳9.77-1/2美元；周二收低0.5%，盘中创10月12日以来低位9.72-3/4美元。 玉米期货跌0.1%报每蒲式耳3.52-1/4美元。上日该合约涨0.4%，盘中触及10月16日以来高位3.53美元。 主力小麦期约下跌0.1%，报每蒲式耳4.37-1/2美元，上日收高0.3%。 美国农业部周二公布的一周作物进度及生长报告中，70%美国大豆完成收割，高于分析师所预估的64%，而且仅落后五年均值3个百分点。 农业部称，66%美国玉米生长情况优良，分析师原先预估良率为65%。 农业部并称，75%美国冬麦完成种植，高于分析师所预估的73%。 以下爲0056GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 437.50 -0.50 -0.11% +0.17% 442.28 52 CBOT玉米 352.25 -0.50 -0.14% +0.28% 350.81 56 CBOT大豆 977.50 2.00 +0.21% -0.33% 973.05 47 CBOT稻米 11.62 $0.02 +0.13% -2.96% $12.15 27 WTI原油 52.45 -$0.02 -0.04% +1.06% $51.02 66 汇率 欧元/美元 $1.175 -$0.001 -0.05% +0.05% 美元/澳元 0.7737 -0.004 -0.49% -0.87% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/李婷仪 审校 王兴亚/戴素萍/龚芳)