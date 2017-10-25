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芝加哥期市：大豆价格微升，但北美供应增加令涨幅受抑
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2017年10月25日 / 凌晨1点41分 / 1 天内

芝加哥期市：大豆价格微升，但北美供应增加令涨幅受抑

2 分钟阅读

    路透悉尼10月25日 - 美国大豆期货周三微升，脱离近两周低点，不过涨幅受抑，因北美收割加速，市场供应增加。
    
    0056GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货涨0.2%报每蒲式耳9.77-1/2美元；周二收低0.5%，盘中创10月12日以来低位9.72-3/4美元。
    
    玉米期货跌0.1%报每蒲式耳3.52-1/4美元。上日该合约涨0.4%，盘中触及10月16日以来高位3.53美元。

    主力小麦期约下跌0.1%，报每蒲式耳4.37-1/2美元，上日收高0.3%。
    
    美国农业部周二公布的一周作物进度及生长报告中，70%美国大豆完成收割，高于分析师所预估的64%，而且仅落后五年均值3个百分点。
    
    农业部称，66%美国玉米生长情况优良，分析师原先预估良率为65%。
    
    农业部并称，75%美国冬麦完成种植，高于分析师所预估的73%。

 以下爲0056GMT报价：
 合约       价格     变动       涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                   值           
 CBOT小麦    437.50      -0.50  -0.11%     +0.17%       442.28          52
 CBOT玉米    352.25      -0.50  -0.14%     +0.28%       350.81          56
 CBOT大豆    977.50       2.00  +0.21%     -0.33%       973.05          47
 CBOT稻米     11.62      $0.02  +0.13%     -2.96%       $12.15          27
 WTI原油      52.45     -$0.02  -0.04%     +1.06%       $51.02          66
 汇率                                                                     
 欧元/美元   $1.175    -$0.001  -0.05%     +0.05%                         
 美元/澳元   0.7737     -0.004  -0.49%     -0.87%                         
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/李婷仪 审校 王兴亚/戴素萍/龚芳)

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