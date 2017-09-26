芝加哥期市：大豆价格微升，因美国农业部称收割进度逊于预期

路透悉尼9月26日 - 美国大豆价格周二微升，之前美国农业部称收割进度落后于市场预期，不过天气预报显示近期天气条件理想，抑制了涨势。 0048GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货涨0.3%报每蒲式耳9.73-3/4美元。周一收低1.3%。 主力玉米期货涨0.1%报每蒲式耳3.54美元。上日上扬近1%。 主力小麦合约上涨0.3%至4.55-1/2美元，周一收高1%。 美国农业部(USDA)称截至9月24日当周，美国玉米收割率为11%，落后市场预期的14%。 USDA并称美国大豆收割率为11%。 但过去一周美国比往年炎热，加速作物的成熟速度，应能促使未来几天收割速度较快。 以下为0048 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 455.50 1.50 +0.33% +1.33% 441.16 74 CBOT玉米 354.00 0.25 +0.07% +0.14% 355.80 62 CBOT大豆 973.75 2.50 +0.26% -1.07% 953.96 60 CBOT稻米 12.05 $0.03 +0.25% -2.55% $12.64 28 WTI原油 52.10 -$0.12 -0.23% +2.84% $48.57 77 汇率 欧元/美元 $1.185 $0.001 +0.05% -0.84% 美元/澳元 0.7923 -0.001 -0.14% -0.49% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译/审校 李爽/张若琪/王颖)