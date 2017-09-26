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芝加哥期市：大豆价格微升，因美国农业部称收割进度逊于预期
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#货币新闻
2017年9月26日 / 凌晨1点16分 / 25 天前

芝加哥期市：大豆价格微升，因美国农业部称收割进度逊于预期

2 分钟阅读

    路透悉尼9月26日 - 美国大豆价格周二微升，之前美国农业部称收割进度落后于市场预期，不过天气预报显示近期天气条件理想，抑制了涨势。
    
    0048GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货涨0.3%报每蒲式耳9.73-3/4美元。周一收低1.3%。
    
    主力玉米期货涨0.1%报每蒲式耳3.54美元。上日上扬近1%。

    主力小麦合约上涨0.3%至4.55-1/2美元，周一收高1%。
    
    美国农业部(USDA)称截至9月24日当周，美国玉米收割率为11%，落后市场预期的14%。
    
    USDA并称美国大豆收割率为11%。
    
    但过去一周美国比往年炎热，加速作物的成熟速度，应能促使未来几天收割速度较快。

 以下为0048 GMT报价：
 合约           价格      变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值     RSI
 CBOT小麦     455.50      1.50    +0.33%     +1.33%        441.16      74
 CBOT玉米     354.00      0.25    +0.07%     +0.14%        355.80      62
 CBOT大豆     973.75      2.50    +0.26%     -1.07%        953.96      60
 CBOT稻米      12.05     $0.03    +0.25%     -2.55%        $12.64      28
 WTI原油       52.10    -$0.12    -0.23%     +2.84%        $48.57      77
 汇率                                                              
 欧元/美元    $1.185    $0.001    +0.05%     -0.84%                
 美元/澳元    0.7923    -0.001    -0.14%     -0.49%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译/审校 李爽/张若琪/王颖)

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