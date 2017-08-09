芝加哥期市：大豆价格微幅走高，受天气疑虑支撑

路透悉尼8月9日 - 美国大豆价格周三微幅走高，涨势延续至第三日，对美国主要种植区乾旱天气的担忧支撑大豆价格守在近一周高位。 0109 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.2%至每蒲式耳9.74-3/4美元。周二收涨0.4%，且盘中曾触及8月2日以来最高水位每蒲式耳9.79-3/4美元。 主力玉米期货涨0.2%至每蒲式耳3.84-1/2美元，上日收跌0.8%。 主力小麦期货基本持平于每蒲式耳4.56-3/4美元，周二收低1.4%。 美国农业部(USDA)在一周作物生长报告中给出的大豆作物优良率为60%，高于前一周的59%。不过伊力诺和爱荷华这两个美国最大的大豆种植州的作物状况下滑。 中国海关数据显示，7月大豆进口量猛增30%，达到至少2010年以来的高点。 欧盟在近三年以来首次征收玉米进口关税，因考虑到全球供应增加导致玉米价格偏低。 以下为0109 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 456.75 -0.25 -0.05% -1.46% 498.39 34 CBOT玉米 384.50 0.75 +0.20% -0.58% 391.00 49 CBOT大豆 974.75 1.50 +0.15% +0.52% 992.47 45 CBOT稻米 12.18 $0.03 +0.25% +1.08% $12.06 49 WTI原油 48.98 -$0.19 -0.39% -0.83% $47.14 55 汇率 欧元/美 $1.175 $0.000 -0.03% -0.40% 元 美元/澳 0.7872 -0.004 -0.51% -0.49% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 张若琪/张涛/龚芳)