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芝加哥期市：大豆价格微幅走高，受天气疑虑支撑
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2017年8月9日 / 凌晨1点56分 / 5 天前

芝加哥期市：大豆价格微幅走高，受天气疑虑支撑

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼8月9日 - 美国大豆价格周三微幅走高，涨势延续至第三日，对美国主要种植区乾旱天气的担忧支撑大豆价格守在近一周高位。
    
    0109 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.2%至每蒲式耳9.74-3/4美元。周二收涨0.4%，且盘中曾触及8月2日以来最高水位每蒲式耳9.79-3/4美元。
    
    主力玉米期货涨0.2%至每蒲式耳3.84-1/2美元，上日收跌0.8%。

    主力小麦期货基本持平于每蒲式耳4.56-3/4美元，周二收低1.4%。
    
    美国农业部(USDA)在一周作物生长报告中给出的大豆作物优良率为60%，高于前一周的59%。不过伊力诺和爱荷华这两个美国最大的大豆种植州的作物状况下滑。
    
    中国海关数据显示，7月大豆进口量猛增30%，达到至少2010年以来的高点。
    
    欧盟在近三年以来首次征收玉米进口关税，因考虑到全球供应增加导致玉米价格偏低。

 以下为0109 GMT报价：
 合约      价格      变动     涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                      %         值          
 CBOT小麦    456.75    -0.25  -0.05%    -1.46%      498.39   34
 CBOT玉米    384.50     0.75  +0.20%    -0.58%      391.00   49
 CBOT大豆    974.75     1.50  +0.15%    +0.52%      992.47   45
 CBOT稻米     12.18    $0.03  +0.25%    +1.08%      $12.06   49
 WTI原油      48.98   -$0.19  -0.39%    -0.83%      $47.14   55
 汇率                                                          
 欧元/美     $1.175   $0.000  -0.03%    -0.40%                 
 元                                                         
 美元/澳     0.7872   -0.004  -0.51%    -0.49%                 
 元                                                         
 
     附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 王琛/徐文焰；审校 张若琪/张涛/龚芳)

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