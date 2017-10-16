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芝加哥期市：大豆价格脱离10周高位略跌，玉米和小麦小升
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2017年10月16日 / 凌晨1点06分 / 9 天内

芝加哥期市：大豆价格脱离10周高位略跌，玉米和小麦小升

2 分钟阅读

    路透悉尼10月16日 - 美国大豆周一下跌，对美国出口的需求提供支
撑；上日曾触及10周高位。
    
    0020GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约跌0.2%报每蒲式耳
9.98-1/4美元，上周五涨0.8%，当日盘中触及7月31日以来高位10.03-1/4
美元。
    
    玉米期货升0.1%报每蒲式耳3.53美元，上日涨1%。
    
    小麦期货升0.3%报每蒲式耳4.40-3/4美元，周五收升2%。

    美国农业部(USDA)将美国大豆单产预估从9月预估的49.9蒲式耳/英亩
下调至49.5蒲式耳/英亩，与分析师原本预期的上调相左。
    
    USDA亦将2017/18销售年度大豆结转库存下调至4.3亿蒲式耳，低于上月估计的4.75亿蒲
式耳。
    
    USDA周五公布的出口销售报告显示，最近一周美国大豆出口销售逾170万吨，玉米约160
万吨，高于行业预估区间。

 以下为0020 GMT报价：
 合约          价格       变动          涨跌%   两日涨跌%   30日移动均值     RSI
 CBOT小麦    440.75       1.25         +0.28%      +2.38%         444.03      51
 CBOT玉米    353.00       0.25         +0.07%      +1.15%         352.35      60
 CBOT大豆    998.25      -2.00         -0.20%      +0.63%         969.07      74
 CBOT稻米     12.19      $0.00         +0.04%      -0.49%         $12.36      61
 WTI原油      51.90      $0.45         +0.87%      +2.57%         $50.24      62
 汇率                                                                     
 欧元/美     $1.182    -$0.001         -0.05%      -0.11%                 
 元                                                                       
 美元/澳     0.7884      0.000         -0.05%      +0.83%                 
 元                                                                       
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 李爽/张若琪 审校 戴素萍/王颖)

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