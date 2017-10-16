芝加哥期市：大豆价格脱离10周高位略跌，玉米和小麦小升

路透悉尼10月16日 - 美国大豆周一下跌，对美国出口的需求提供支 撑；上日曾触及10周高位。 0020GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约跌0.2%报每蒲式耳 9.98-1/4美元，上周五涨0.8%，当日盘中触及7月31日以来高位10.03-1/4 美元。 玉米期货升0.1%报每蒲式耳3.53美元，上日涨1%。 小麦期货升0.3%报每蒲式耳4.40-3/4美元，周五收升2%。 美国农业部(USDA)将美国大豆单产预估从9月预估的49.9蒲式耳/英亩 下调至49.5蒲式耳/英亩，与分析师原本预期的上调相左。 USDA亦将2017/18销售年度大豆结转库存下调至4.3亿蒲式耳，低于上月估计的4.75亿蒲 式耳。 USDA周五公布的出口销售报告显示，最近一周美国大豆出口销售逾170万吨，玉米约160 万吨，高于行业预估区间。 以下为0020 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 440.75 1.25 +0.28% +2.38% 444.03 51 CBOT玉米 353.00 0.25 +0.07% +1.15% 352.35 60 CBOT大豆 998.25 -2.00 -0.20% +0.63% 969.07 74 CBOT稻米 12.19 $0.00 +0.04% -0.49% $12.36 61 WTI原油 51.90 $0.45 +0.87% +2.57% $50.24 62 汇率 欧元/美 $1.182 -$0.001 -0.05% -0.11% 元 美元/澳 0.7884 0.000 -0.05% +0.83% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 李爽/张若琪 审校 戴素萍/王颖)