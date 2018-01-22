芝加哥期市：大豆价格触及五周高点，因阿根廷乾旱天气引担忧

路透悉尼1月22日 - 美国大豆期货价格周一上涨，涨势持续到第六个 交易日，触及五周高点，受助于美国供应的需求强劲，以及主要生产国阿 根廷乾燥天气引起的担忧。 0143GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.5%，报 每蒲式耳9.82-1/2美元，稍早触及12月12日以来最高点9.84美元。上周五 收高0.4%。 主力玉米期货升0.4%，至每蒲式耳3.54美元，上日上涨0.3%。 小麦期货涨0.8%报每蒲式耳4.26-3/4美元，周五收低0.6%。 大豆价格受到支撑，因对阿根廷持续干旱的担忧，激发对阿根廷收获前景的疑虑。阿根廷是全球第三大大 豆生产国。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所上周表示，可能会进一步削减2017/18年度大豆种植面积预估，此前阿根廷西 北部干旱天气造成播种推迟。 美国农业部周五表示，一周出口大豆总计152.8万吨，超过市场预期的80-140万吨区间。 巴西2017/18年度大豆作物收割落后于去年速度以及每年这个时候的长期均值，这将导致1月底市场可供销 售的大豆数量锐降。 一周玉米出口销售189.1万吨，远高于分析师预估，小麦出口销售仅19.05万吨，低于市场预估区间。 以下为0142GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 426.00 3.25 +0.77% +0.18% 424.42 54 CBOT玉米 354.00 1.50 +0.43% +0.71% 350.34 66 CBOT大豆 982.50 5.25 +0.54% +0.98% 972.09 72 CBOT稻米 12.11 -$0.10 -0.82% -0.33% $12.03 64 WTI原油 63.47 $0.10 +0.16% -0.75% $60.33 64 汇率 欧元/美元 $1.223 $0.001 +0.07% -0.07% 美元/澳元 0.7983 -0.001 -0.09% -0.19% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 戴素萍/于春红)