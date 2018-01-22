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January 22, 2018 / 2:27 AM / a day ago

芝加哥期市：大豆价格触及五周高点，因阿根廷乾旱天气引担忧

2 分钟阅读

    路透悉尼1月22日 - 美国大豆期货价格周一上涨，涨势持续到第六个
交易日，触及五周高点，受助于美国供应的需求强劲，以及主要生产国阿
根廷乾燥天气引起的担忧。
    
    0143GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.5%，报
每蒲式耳9.82-1/2美元，稍早触及12月12日以来最高点9.84美元。上周五
收高0.4%。
    
    主力玉米期货升0.4%，至每蒲式耳3.54美元，上日上涨0.3%。

    
    小麦期货涨0.8%报每蒲式耳4.26-3/4美元，周五收低0.6%。
    
    大豆价格受到支撑，因对阿根廷持续干旱的担忧，激发对阿根廷收获前景的疑虑。阿根廷是全球第三大大
豆生产国。
    
    布宜诺斯艾利斯谷物交易所上周表示，可能会进一步削减2017/18年度大豆种植面积预估，此前阿根廷西
北部干旱天气造成播种推迟。
    
    美国农业部周五表示，一周出口大豆总计152.8万吨，超过市场预期的80-140万吨区间。
    
    巴西2017/18年度大豆作物收割落后于去年速度以及每年这个时候的长期均值，这将导致1月底市场可供销
售的大豆数量锐降。
    
    一周玉米出口销售189.1万吨，远高于分析师预估，小麦出口销售仅19.05万吨，低于市场预估区间。    
    
 以下为0142GMT报价：
 合约        价格    变动    涨跌%    两日涨跌  30日移动均  RSI
                                      %         值          
 CBOT小麦    426.00    3.25   +0.77%    +0.18%      424.42    54
 CBOT玉米    354.00    1.50   +0.43%    +0.71%      350.34    66
 CBOT大豆    982.50    5.25   +0.54%    +0.98%      972.09    72
 CBOT稻米     12.11  -$0.10   -0.82%    -0.33%      $12.03    64
 WTI原油      63.47   $0.10   +0.16%    -0.75%      $60.33    64
 汇率                                                           
 欧元/美元   $1.223  $0.001   +0.07%    -0.07%                  
 美元/澳元   0.7983  -0.001   -0.09%    -0.19%                  
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/李爽  审校 戴素萍/于春红)
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