芝加哥期市：大豆升至两周高点，因巴西天气乾旱

路透悉尼10月9日 - 美国大豆周一连续第四个交易日上涨，升至两周高点，因市场担心南美干旱天气。 0019 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.4%，至每蒲式耳9.76-1/4美元，接近盘中高位9.76-1/2美元，这也是9月25日以来最高水平。大豆期约上周五上扬0.4%。 主力玉米期货涨0.3%，至3.51-3/4美元，上日上扬0.6%。 小麦期货涨0.2%报每蒲式耳4.44-1/2美元。 农业咨询机构Safras & Mercado称，截至周五，巴西大豆播种完成5.6%，低于去年同期 的10.4%，因9月多数时候天气乾燥，延误了播种。 市场注意力转向将于10月12日公布的美国农业部月度供需报告。 经纪机构INTL FCStone和研究公司Informa Economics上周提高他们对美国的作物收成 预估。 以下为0019GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 444.50 1.00 +0.23% +0.85% 443.69 50 CBOT玉米 351.00 1.00 +0.29% +0.43% 352.68 55 CBOT大豆 976.25 4.00 +0.41% +0.83% 962.21 64 CBOT稻米 11.98 $0.09 +0.76% +0.50% $12.47 39 WTI原油 49.43 $0.14 +0.28% -2.68% $49.47 41 汇率 欧元/美元 $1.174 $0.001 +0.08% +0.27% 美元/澳元 0.7780 0.001 +0.14% -0.18% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 王兴亚/张若琪)