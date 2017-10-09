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芝加哥期市：大豆升至两周高点，因巴西天气乾旱
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2017年10月9日 / 凌晨12点46分 / 12 天内

芝加哥期市：大豆升至两周高点，因巴西天气乾旱

2 分钟阅读

    路透悉尼10月9日 - 美国大豆周一连续第四个交易日上涨，升至两周高点，因市场担心南美干旱天气。
    
    0019 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.4%，至每蒲式耳9.76-1/4美元，接近盘中高位9.76-1/2美元，这也是9月25日以来最高水平。大豆期约上周五上扬0.4%。
    
    主力玉米期货涨0.3%，至3.51-3/4美元，上日上扬0.6%。

    小麦期货涨0.2%报每蒲式耳4.44-1/2美元。

    农业咨询机构Safras & Mercado称，截至周五，巴西大豆播种完成5.6%，低于去年同期
的10.4%，因9月多数时候天气乾燥，延误了播种。
    
    市场注意力转向将于10月12日公布的美国农业部月度供需报告。
    
    经纪机构INTL FCStone和研究公司Informa Economics上周提高他们对美国的作物收成
预估。    
    
 以下为0019GMT报价：
 合约           价格    变动    涨跌%   两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦     444.50    1.00   +0.23%      +0.85%         443.69    50
 CBOT玉米     351.00    1.00   +0.29%      +0.43%         352.68    55
 CBOT大豆     976.25    4.00   +0.41%      +0.83%         962.21    64
 CBOT稻米      11.98   $0.09   +0.76%      +0.50%         $12.47    39
 WTI原油       49.43   $0.14   +0.28%      -2.68%         $49.47    41
 汇率                                                                 
 欧元/美元    $1.174  $0.001   +0.08%      +0.27%                     
 美元/澳元    0.7780   0.001   +0.14%      -0.18%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/李爽  审校 王兴亚/张若琪)

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