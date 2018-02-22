芝加哥期市：大豆小幅下跌，但阿根廷旱情带来支持

路透悉尼2月22日 - 美国大豆期货周四小幅下跌，但仍仅略低于七个 月高点，因全球第三大出口国阿根廷乾旱天气料损及产量。 0230 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.3%，至 每蒲式耳10.30-3/4美元，周三上涨0.8%。 主力玉米期货跌0.2%至每蒲式耳3.65美元，上日上涨0.1%。 交投最活跃的小麦期货涨0.1%至每蒲式耳4.47-3/4美元，周三收盘跌0.4%。 对阿根廷干旱天气将导致产量下降的预期支撑大豆价格。 阿根廷Rosario Exchange周三将其对该国大豆和玉米产量的预估均下调500万吨或更多。 阿根廷农业咨询机构Agripac将大豆产量预估较本作物季开始时下调约18%，并将玉米产量预估下调12%。 美国农业部将在本周的年度展望论坛中公布最新供需预估。 此次论坛前受访的分析师预计美国本作物季的大豆种植面积将超过玉米，为有史以来的第二次。 全球小麦供应充裕及出口市场的激烈竞争仍是美国小麦面临的不利因素。小麦进口大国埃及在最新的招标中购买了12万吨俄罗斯小麦，凸显出黑海产区在出口市场中的主导地位。 以下为0230GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 447.75 0.50 +0.11% -0.33% 442.74 43 CBOT玉米 365.00 -0.75 -0.21% -0.14% 359.12 54 CBOT大豆 1030.75 -3.50 -0.34% +0.41% 990.73 75 CBOT稻米 11.96 $0.00 +0.00% -0.46% $12.21 38 WTI原油 60.97 -$0.71 -1.15% -1.50% $63.14 40 汇率 欧元/美 $1.228 $0.000 +0.00% -0.44% 元 美元/澳 0.7798 0.000 -0.06% -1.05% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 龚芳/于春红/李婷仪)