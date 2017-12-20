芝加哥期市：大豆接近两个半月低点，因阿根廷降雨缓和干旱疑虑

路透新加坡12月20日 - 芝加哥大豆期货周三基本持平，接近10月初 以来最低点，因阿根廷遭遇干旱的种植带普迎降雨，有助于作物生长。 小麦小幅上扬，因预期美国小麦需求好转而获得支撑。由于面临黑海 地区小麦的激烈竞争，美国小麦较难赢得业务。 巴西和阿根廷大豆料再次获得丰收，因降雨缓解了有关拉尼娜现象导 致干旱天气的担忧。 气象人员周一称，阿根廷主要作物带周末降雨，缓解了干旱的大豆和玉米种植地区的压 力，多数受影响种植区可以恢复作物种植。 咨询机构Safras & Mercado周一表示，预计巴西农户在2017/18作物年度生产1.1457亿 吨大豆。该数据意味着产量较10月预估的1.147亿吨略微下调，不过仍是巴西产量的纪录高 位。 小麦价格近期下跌点燃对美国小麦的出口兴趣。在伊拉克硬制粉小麦标购中，美国原产 小麦报价最低。 交易员称，大宗商品基金周二买超芝加哥期货交易所(CBOT)玉米和豆油合约，卖超大豆 、豆粕和小麦合约。 以下为0129GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 420.00 0.50 +0.12% +0.42% 432.78 68 CBOT玉米 348.00 0.50 +0.14% +0.14% 353.65 70 CBOT大豆 956.50 0.50 +0.05% -1.11% 985.34 24 CBOT稻米 11.80 $0.09 +0.73% +0.81% $12.03 46 WTI原油 57.75 $0.19 +0.33% +1.03% $57.09 57 汇率 欧元/美元 $1.184 $0.001 +0.04% +0.53% 美元/澳元 0.7663 0.000 -0.01% +0.03% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 徐文焰/王兴亚)