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芝加哥期市：大豆接近两个半月低点，因阿根廷降雨缓和干旱疑虑
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#货币新闻
December 20, 2017 / 1:59 AM / 6 days ago

芝加哥期市：大豆接近两个半月低点，因阿根廷降雨缓和干旱疑虑

2 分钟阅读

    路透新加坡12月20日 - 芝加哥大豆期货周三基本持平，接近10月初
以来最低点，因阿根廷遭遇干旱的种植带普迎降雨，有助于作物生长。
    
    小麦小幅上扬，因预期美国小麦需求好转而获得支撑。由于面临黑海
地区小麦的激烈竞争，美国小麦较难赢得业务。
    
    巴西和阿根廷大豆料再次获得丰收，因降雨缓解了有关拉尼娜现象导
致干旱天气的担忧。

    气象人员周一称，阿根廷主要作物带周末降雨，缓解了干旱的大豆和玉米种植地区的压
力，多数受影响种植区可以恢复作物种植。
    
    咨询机构Safras & Mercado周一表示，预计巴西农户在2017/18作物年度生产1.1457亿
吨大豆。该数据意味着产量较10月预估的1.147亿吨略微下调，不过仍是巴西产量的纪录高
位。
    
    小麦价格近期下跌点燃对美国小麦的出口兴趣。在伊拉克硬制粉小麦标购中，美国原产
小麦报价最低。
    
    交易员称，大宗商品基金周二买超芝加哥期货交易所(CBOT)玉米和豆油合约，卖超大豆
、豆粕和小麦合约。    
    
 以下为0129GMT报价：
 合约        价格       变动    涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    420.00     0.50    +0.12%   +0.42%      432.78         68
 CBOT玉米    348.00     0.50    +0.14%   +0.14%      353.65         70
 CBOT大豆    956.50     0.50    +0.05%   -1.11%      985.34         24
 CBOT稻米    11.80      $0.09   +0.73%   +0.81%      $12.03         46
 WTI原油     57.75      $0.19   +0.33%   +1.03%      $57.09         57
 汇率                                                               
 欧元/美元   $1.184     $0.001  +0.04%   +0.53%                     
 美元/澳元   0.7663     0.000   -0.01%   +0.03%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/李爽  审校 徐文焰/王兴亚)

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