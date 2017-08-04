芝加哥期市：大豆期价小幅下滑，料将创一年来最大单周跌幅

路透悉尼8月4日 - 美国大豆价格周五小幅下滑，势将创下一年来最大单周跌幅，受到天气预报有利于作物生长的拖累。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约周线下跌将近5.5%，料将创2016年7月以来最大单周跌幅。该合约周四触及6月30日以来最低点每蒲式耳9.55-1/2美元。 主力玉米期约本周下跌逾2%，料将连续第二周下跌。 小麦期货本周迄今跌近5%，为去年8月以来最大单周跌幅。 预计爱荷华州和明尼苏达州将迎来降雨，令大豆价格承压。这两个州分别为美国第二和第三大的大豆出产 州。本月正值大豆结荚期，是影响收成的关键阶段。 业内消息人士称，民间分析机构Informa Economics周四估计美国玉米每英亩产165.9蒲式耳，低于美国农 业部基于趋势预估的170.7蒲式耳。 美国农业部公布，最近一周美国小麦出口销售145,500吨，行业预期区间为300,000至500,000吨。 以下为0025GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 457.25 -0.50 -0.11% -0.76% 499.56 29 CBOT玉米 378.50 0.75 +0.20% -0.13% 390.56 39 CBOT大豆 958.00 -2.50 -0.26% -1.99% 986.93 34 CBOT稻米 12.26 -$0.13 -1.01% -1.84% $12.00 55 WTI原油 49.04 $0.01 +0.02% -1.11% $46.56 61 汇率 欧元/美元 $1.188 $0.002 +0.13% +0.24% 美元/澳元 0.7958 0.001 +0.13% -0.05% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李婷仪/李爽 审校 王丽鑫/张若琪)