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10 天前
芝加哥期市：大豆期价小幅下滑，料将创一年来最大单周跌幅
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2017年8月4日 / 凌晨1点06分 / 10 天前

芝加哥期市：大豆期价小幅下滑，料将创一年来最大单周跌幅

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼8月4日 - 美国大豆价格周五小幅下滑，势将创下一年来最大单周跌幅，受到天气预报有利于作物生长的拖累。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约周线下跌将近5.5%，料将创2016年7月以来最大单周跌幅。该合约周四触及6月30日以来最低点每蒲式耳9.55-1/2美元。
    
    主力玉米期约本周下跌逾2%，料将连续第二周下跌。

    小麦期货本周迄今跌近5%，为去年8月以来最大单周跌幅。
    
    预计爱荷华州和明尼苏达州将迎来降雨，令大豆价格承压。这两个州分别为美国第二和第三大的大豆出产
州。本月正值大豆结荚期，是影响收成的关键阶段。
    
    业内消息人士称，民间分析机构Informa Economics周四估计美国玉米每英亩产165.9蒲式耳，低于美国农
业部基于趋势预估的170.7蒲式耳。
    
    美国农业部公布，最近一周美国小麦出口销售145,500吨，行业预期区间为300,000至500,000吨。    
    
 以下为0025GMT报价：
 合约            价格      变动    涨跌%   两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦      457.25     -0.50   -0.11%      -0.76%         499.56    29
 CBOT玉米      378.50      0.75   +0.20%      -0.13%         390.56    39
 CBOT大豆      958.00     -2.50   -0.26%      -1.99%         986.93    34
 CBOT稻米       12.26    -$0.13   -1.01%      -1.84%         $12.00    55
 WTI原油        49.04     $0.01   +0.02%      -1.11%         $46.56    61
 汇率                                                                    
 欧元/美元     $1.188    $0.002   +0.13%      +0.24%                     
 美元/澳元     0.7958     0.001   +0.13%      -0.05%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李婷仪/李爽  审校 王丽鑫/张若琪)

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