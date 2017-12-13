芝加哥期市：大豆期货上涨，从近一个月低点反弹

路透悉尼12月13日 - 美国大豆期货价格周三上涨，为六个交易日来首见，并脱离近一个月最低水准，但充裕的全球供应抑制涨幅。 0220GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货涨0.3%至每蒲式耳9.78-1/4美元。该合约周二收盘跌0.7%，之前曾触及11月17日以来最低水准每蒲式耳9.75美元。 主力玉米期货上涨0.3%至每蒲式耳3.48-3/4美元。上日收跌0.4%。 主力小麦期货涨0.4%至每蒲式耳4.12-1/2美元，周二收盘下跌0.7%。 美国农业部(USDA)将2017/18年度美国大豆年末库存预估上调至4.45亿蒲式耳，上月预估为4.25亿蒲式耳。农业部并下调美国大豆出口预估，因面临南美生产国的激烈竞争。 关于阿根廷干旱地区周末降雨的预估并大豆价格承压，阿根廷是全球最大的豆粕出口国和第三大玉米出口国。 巴西政府食品供应机构Conab预计，该国2017/18市场年大豆作物产量为1.092亿吨，高于一个月前1.064-1.086亿吨的预估。 以下为0220GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均值 RSI % CBOT小麦 412.50 1.75 +0.43% -0.24% 435.95 19 CBOT玉米 348.75 1.00 +0.29% -0.07% 355.64 31 CBOT大豆 978.75 3.00 +0.31% -0.38% 989.27 35 CBOT稻米 12.21 -$0.05 -0.45% -0.12% $12.01 51 WTI原油 57.54 $0.40 +0.70% -0.78% $56.87 53 汇率 欧元/美元 $1.174 $0.000 +0.03% -0.20% 美元/澳元 0.7571 0.001 +0.19% +0.62% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美 元/英担。(完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 徐文焰/孙茉莉/龚芳)