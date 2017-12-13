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芝加哥期市：大豆期货上涨，从近一个月低点反弹
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#货币新闻
December 13, 2017 / 2:58 AM / 2 days ago

芝加哥期市：大豆期货上涨，从近一个月低点反弹

2 分钟阅读

    路透悉尼12月13日 - 美国大豆期货价格周三上涨，为六个交易日来首见，并脱离近一个月最低水准，但充裕的全球供应抑制涨幅。
    
    0220GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货涨0.3%至每蒲式耳9.78-1/4美元。该合约周二收盘跌0.7%，之前曾触及11月17日以来最低水准每蒲式耳9.75美元。 
    
    主力玉米期货上涨0.3%至每蒲式耳3.48-3/4美元。上日收跌0.4%。

    主力小麦期货涨0.4%至每蒲式耳4.12-1/2美元，周二收盘下跌0.7%。
    
    美国农业部(USDA)将2017/18年度美国大豆年末库存预估上调至4.45亿蒲式耳，上月预估为4.25亿蒲式耳。农业部并下调美国大豆出口预估，因面临南美生产国的激烈竞争。
    
    关于阿根廷干旱地区周末降雨的预估并大豆价格承压，阿根廷是全球最大的豆粕出口国和第三大玉米出口国。
    
    巴西政府食品供应机构Conab预计，该国2017/18市场年大豆作物产量为1.092亿吨，高于一个月前1.064-1.086亿吨的预估。
   
 以下为0220GMT报价：
 合约       价格      变动     涨跌%    两日涨跌  30日移动均值   RSI
                                        %                        
 CBOT小麦   412.50    1.75     +0.43%   -0.24%    435.95         19
 CBOT玉米   348.75    1.00     +0.29%   -0.07%    355.64         31
 CBOT大豆   978.75    3.00     +0.31%   -0.38%    989.27         35
 CBOT稻米   12.21     -$0.05   -0.45%   -0.12%    $12.01         51
 WTI原油    57.54     $0.40    +0.70%   -0.78%    $56.87         53
 汇率                                                            
 欧元/美元  $1.174    $0.000   +0.03%   -0.20%                   
 美元/澳元  0.7571    0.001    +0.19%   +0.62%                   
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美
元/英担。(完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 徐文焰/孙茉莉/龚芳)

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